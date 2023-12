En tapt tomat på romstasjonen funnet 8 måneder senere!

Dette vil også interessere deg [EN VIDÉO] En utenomjordisk salat nytes ombord på ISS For første gang spiste astronauter en salat dyrket helt under vektløse forhold. TIL…

Ombord på den internasjonale romstasjonen, som nylig feiret 25-årsjubileet for starten av konstruksjonen, utføres flere eksperimenter i et stort antall områder, inkludert ulike matdyrkingsprogrammer (planter, grønnsaker og frukt). denne historien om tomattomat Den ble født som en del av NASAs Veg-05-eksperiment, som ligner på en «romhage» der astronauter dyrker salater, forskjellige varianter av kål og derfor tomater.

Hagearbeid og dyrking på Stasjonen

Dette seriøse eksperimentet er en del av et veldig bredt matuavhengighetsprogram i verdensrommet rettet mot å produsere fersk mat i bane. En nødvendig teknologisk forpliktelse mens vi forbereder installasjonen av mennesker på månen og de første ekspedisjonene til Mars som vil kreve inntak av fersk mat, mindre for det praktiske aspektet (minimere massemasse som vil bli skutt opp fra jorden), så vel som for de positive effektene på den mentale helsen til astronauter.

Disse mateksperimentene har ikke bare som mål å demonstrere at matvarer (frukt og grønnsaker) er i stand til å vokse inn vektløshetvektløshet. De tjener også slik at alt som vokser kan konsumeres uten fare for helsen til astronautene med et næringsinnhold tilpasset deres tilstand. Disse eksperimentene har også fordelen av å liste opp behovene til disse matvarene for å vokse optimalt, med tanke på de tekniske aspektene (lufting, oppvarming, belysning) og tilførselen som er nødvendig for vekst (gjødsel, irrigasjonirrigasjon…).

Dette datasettet, hvis første eksperiment går tilbake til 2014 (Veg-01), bør brukes til å lage et automatisk og kontinuerlig fersk matproduksjonssystem.

En humoristisk vits

Tilbake til tomaten ble denne «Red Robin»-varianten dyrket som en del av NASAs Veg-05 plante-, grønnsaks- og fruktforedlingsprogram utført av den amerikanske astronauten Frank Rubio tidligere i år. For den siste innhøstingen av «Red Robin»-tomater i mars 2023, har astronautjakken på kanten av ISS de beste tomatene fra Frank Rubio, lagret i en lufttett pose, og er borte før astronauten kan legge maten!

Innenfor en liten gruppe astronauter, stasjonert ombord på ISS i løpet av de 371 dagene av Frank Rubios baneopphold, ble det født en vits om forsvinningen av denne 2,5 centimeter store tomaten, noen nølte ikke med å anklage gartneren til ISS for å ha spist den! Til slutt var det ingenting slikt. Tomaten ble funnet for noen dager siden i en tilstand av uttørkinguttørking avansert, uappetittlig.