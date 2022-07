«En tenåringsdrøm»: Ryan Goslings kones merkelige forespørsel om Barbie-filmen

Margot Robbie og Ryan Gosling spiller hovedrollene i den kommende Barbie-filmen. Noen bilder og stillbilder av filmen er allerede sluppet. I en av dem ser vi den 41 år gamle skuespilleren i et veldig lett antrekk, noe som førte til en spesifikk forespørsel fra kona Eva Mendes.

Ryan Gosling er på settet til Barbie, regissert av Greta Gerwig og ektemannen Noah Baumbach. 41 år gammel skuespiller skildrer den legendariske karakteren KenMed Margot Robbie som Barbie.

Noen Bildene og det visuelle til filmen har allerede blitt offentliggjort. I et av opptakene, i Ryan Goslings første rolle som Ken, ser vi at skuespilleren er veldig lettkledd: han har faktisk på seg en ermeløs og åpen dongerijakke, og avslører den veldefinerte magen. Skuespilleren har på seg lave dongeribukser med den hvite strikken på boksershortsen stikker ut. Ovenfor kan vi tydelig lese «Ken» med svarte bokstaver. I følge Daglig postDet er også en parodi på Calvin Klein-undertøy.



© ISOPIX

Dette blikket gikk ikke upåaktet hen av Ryan Goslings kone. Eva Mendes kom med en spesiell forespørsel til mannen sin: «Jeg har dette undertøyet, jeg ba om det»Forklart i programmet Nattpop av E! Eva Mendes ba mannen sin ta med seg disse Ken-bokserne hjem. «Jeg har den på meg nå»Hun våget å skli inn i forestillingen.

Den 48 år gamle skuespillerinnen kalte utseendet for en«mani»Legg til det «14-åringen i meg ble personlig fascinert.» Hun innrømmet at det å se mannen sin i kennelen var som å føle henne «Sesongdrøm». Eva Mendes sørger imidlertid for å være godt klar over at dette bare er en rolle mannen hennes skildrer. En karakter er i hovedsak en marionett.