En tester legger ut over 60 bilder av spillet på Twitter

Etter den enorme lekkasjen som rammet Rockstar Games på GTA 6, er dette nok en etterlengtet tittel som blir offer for en enestående lekkasje. Faktisk la en God of War Ragnarok-tester ut rundt seksti bilder av spillet på sosiale nettverk, noen avslørende nøkkelelementer i handlingen. Foreløpig er det ikke kjent om lekkasjen var tilsiktet eller bare en massiv dump fra den aktuelle testeren.

Selvfølgelig har året 2022 vært preget av mange lekkasjer på videospillsiden. Vi husker lekkasjene rundt Gotham Knights, og fremfor alt hackingen av Rockstar Games. Online utgivelse av 90 spillvideoer av GTA 6.

Vi fikk imidlertid vite at en annen etterlengtet tittel mot slutten av 2022 har blitt offer for en stor lekkasje. Dette er God of War: Ragnarok, en PlayStation-eksklusiv fra Santa Monica Studios. Mens Oppfølgeren til eventyrene til Kratos og Atreus er ventet på PS5 og PS4 9. november 2022.Magasin og mange gaming-youtubere har allerede Mottok en kode for å teste spillet før utgivelse.

Som du kan forestille deg, Å få spillet tre uker for tidlig kommer ikke uten hensyn. Hver journalist eller tester Under forbudet og påtar seg, under straff av straffesanksjoner Ikke distribuer uautoriserte elementer av spillet på sosiale nettverk og InternettDet være seg skjermbilder, spillvideoer eller konkrete tester.

Advarsel: Noen med en anmeldelseskode legger (ved et uhell?) ut God of War Ragnarok-ting på nettet som du kanskje ikke vil se før du har spilt det selv.. Du har blitt advart. —Nibellion (@Nibellion) 24. oktober 2022

Testeren la ut mer enn 60 God of War Ragnarok-bilder på Twitter

vet, En tester valgte å ikke følge denne gylne regelen. Som varslet av den respekterte insider Nibellian på Twitter, la noen som var i besittelse av GOW Ragnarok anmeldelseskode også ut Omtrent seksti bilder av spillet med den blå fuglen. Gjentar du passasjene som allerede er sett i trailerne, blir det mer eller mindre bra. men nei, Noen bilder avslører viktige plottelementer.

Foreløpig er det vanskelig å vite om dette var et forsettlig forbudsbrudd eller en stor testerfeil… Uansett råder vi deg til å holde deg unna Reddit eller lignende fora for å unngå uheldige spoilere. 4 San. Også, hvis du er vant til å bla gjennom Twitter, gå for det Personvern og sikkerhetEtter Skjul og forhindre Til slutt Skjulte ord.

Her skriver du inn så mange termer som mulig relatert til God of War Ragnarok, GOW Ragnarök, GOW Ragnarök, God of War 2, GOW 2 eller Kratos, Thor og Atreus, et Santa Monica Studio-spill. Jo flere potensielle henvisninger, jo bedre.