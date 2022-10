En tidligere FN-ansatt er dømt til 15 års fengsel for å ha dopet og voldtatt en rekke kvinner i løpet av nesten to tiår med humanitært arbeid.

Karim Elkhorani overgrep minst 20 kvinner, de fleste av dem slektninger, seksuelt under arbeidsreiser til Irak, Egypt og USA.

Journalister, Fulbright Scholars og FN Ni kvinner, inkludert ansatte, talte under rettssaken hans i Manhattan føderale domstol. Uten å vite detaljene om angrepet da de var bevisstløse, sa Mr. De vitnet om at de ubevisst var besatt av stoffene Elkorani injiserte i dem. De insisterte også på at volden deres var en åpen hemmelighet.

I november 2016 beskrev en journalist voldtekten av en tidligere FN-ansatt i Kurdistan. Han beskrev traumet som fulgte angrepet som kreft.

Karim Elkhorani erkjente i mai straffskyld for siktelser for seksuelle overgrep og løgn overfor FBI, den føderale rettspolitiet i USA.

Forbundsdommer Naomi Reiss Buchwald idømte den hardest mulige straffen på disse anklagene. Spesielt Mr. Han påpekte at Elkhorani aldri bekymret seg for om stoffene han ga til ofrene sine ville forårsake permanent skade.

Den assisterende føderale aktor indikerte at Karim Elkhorani fotograferte bevisstløse kvinner og spredte kjønnssykdommer til noen av ofrene hans fordi han ikke brukte kondom. En føderal aktor beskrev Elkoranis forbrytelser som «avskyelige».

Karim Elkhorani begynte å jobbe med internasjonal bistand, utvikling og internasjonale relasjoner i 2005. Han jobbet for UNICEF i Irak mellom 2013 og 2016 før han ble forfremmet til kommunikasjonsspesialist.

30-åringen ba ofrene om unnskyldning i retten.