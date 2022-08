En tidligere russisk soldat har vitnet om grusomhetene under krigen i Ukraina

Den tidligere russiske soldaten Pavel Filatiev vitner i dag om sin krigsopplevelse i Ukraina, langt fra den Kreml-ledede frigjøringsbevegelsen.







Av forfatteren

Publisert 20.08.2022 kl. 22:04 Lesetid: 2 min



EI Russland spres ikke informasjon knyttet til den russiske offensiven i Ukraina her. Kreml-propaganda er hovedkilden til informasjon der. Bilder av krigen i Ukraina sirkulerer ikke på samme måte, og russiske borgere har aldri sett noen av bildene vi kjenner.







Dette er grunnen til at vitnesbyrdet til den tidligere russiske soldaten Pavel Filatiev er så sjeldent. Han skrev et 140-siders dokument som beskriver sin erfaring i Ukraina og «hans sannhet» om angrepet. Han beskriver scener med plyndring der, og motsier fullstendig offisiell russisk informasjon. På spørsmål fra VRT erklærte denne eks-soldaten spesifikt: «Under våre operasjoner led mange uskyldige sivile, de hadde ingenting med denne krigen å gjøre. (.) Jeg synes denne krigen er forferdelig. I dag gjør jeg mitt beste for å sette en slutt på det.»







Kreml krever en frigjøringsbevegelse, ikke en invasjon. For Pavel var dette den vanskeligste delen: «Jeg har aldri sett en nazist, som Russland hevder. Ingen ukrainer har tatt imot meg med åpne armer. På russisk TV blir det stadig sagt at vi er her for å frigjøre Ukraina. Men du don ikke befri noen ved å ødelegge byer.»

I dag forlater Pavel Filativ Russland og gir intervjuer i internasjonal presse.







Han publiserte dokumentet sitt på et russisk sosialt nettverk fordi han ønsket at innbyggerne skulle få vite om hans erfaring i Ukraina.