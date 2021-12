En tradisjonell presentatør for haketatovering for første gang

Den nå 38 år gamle journalisten bestemte seg for å tatovere seg for tre år siden moko kauae På kinnet gjenspeiler den Mோori-utseendet. I følge The Daily Telegraph , Disse tatoveringene symboliserer en families arv, dens sosiale status, men også fra barndom til voksen alder.

I følge Emne Og Mange internasjonale medier , Journalist Orini Kaibara brøt allerede glasstaket i 2019 og ble det første nyhetsankeret som tok en tatovering av M மori-logoen på kinnet. moko kauae. Her er milepælen veldig symbolsk, men like viktig: hun skal stå ved roret. Newshop live kl. 18.00, Vår natt er lik avisen 19.30.

“Stor suksess for denne generasjonen”

«Jeg er fullstendig klar over at jeg er den første [femme avec un tatouage moko kauae] Å gi en TV-nyhet i beste sendetid “Han sa at saker på nyhetssiden krevde eierskap “Et glasstak er knust”.

“Dette er et vendepunkt for oss maorier, men også for fargede.”

For journalisten er denne profesjonelle anerkjennelsen mer enn et skritt i en karriere. For henne var det en sosial og historisk milepæl. “Dette er en stor prestasjon for denne generasjonen og de neste ti menneskene – ikke la din identitet eller kultur stoppe deg fra å gjøre noe. Bruk dem som en kraft og gjør bedre og bedre for andre.”