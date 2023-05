En trailer for ULTROS, den psykedeliske Metroïdvania.

Den svenske studien Hadoque benyttet seg av utstillingsvindu for playstation å avsløre sin første psykedeliske glede, ULTRAS. Dette mystiske eventyret er ikke en spin-off av Final Fantasy VI, men snarere en actionfylt loop som drar nytte av et medrivende lydspor og overjordisk kunstretning fra El Huervo (Hotline Miami).

ULTROS er en metroidvania som katapulterer deg inn i et frodig og levende romvesen. Utforsk de kosmiske mysteriene i Sarkofagens verden for å avsløre brutale, blodtørstige livsformer, så vel som stor, frodig, eksotisk flora. Møt mot de monstrøse skapningene i skarpe sverdkamper, mens du dyrker ditt eget blomstrende naturlige nettverk. I denne verden er døden aldri slutten: De mystiske kreftene til Sarkofagen, og det demoniske vesenet som hekker i den, vil hele tiden sende deg tilbake til en tidsløkke som ser ut til å ha ingen ende.

Sløyfe etter sløyfe vil du gå ned i dypet av et mystisk økosystem, båret bort av en eksentrisk kunstretning og et fortryllende lydunivers. Jo mer du mestrer kodene til dette rike universet, jo større er sjansene dine for å bryte syklusen som styrer det. Nysgjerrighet og hensynsløshet er dine mest trofaste allierte.

ULTRAS er en eksklusiv PlayStation-konsoll som kommer i 2024 på PS4, PS5 og PC via Steam.