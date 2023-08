En trist slutt på Tom Thumb – Doud le Cal

Klaksvíkar Ítróttarfelags eventyr i Champions League ble avsluttet tirsdag kveld. Etter 2-1 hjemmeseier mot Molde FK tapte de kampen 2-0 i Norge etter ekstraomganger.

Klaksvik, et lag med nesten halvproffer, hadde et ekstraordinært oppløp til Champions League-gruppespillet. Ungarns Ferencvaros og svenske PK Hagken hadde allerede gått mot hverandre i de forrige kvalifiseringskampene, noe som plutselig satte Klaksvik inn i den tredje innledende runden. En seier mot Molde vil føre til at Færøyene overvinner et ekstra hinder for å nå gruppespillet i Champions League.

Etter 15 minutter kom Klaksvik bakpå i Norge. Halvfordelen varte etter 90 minutter og tvunget frem ekstraomganger. Den andre etappen gikk til straffesparkkonkurranse, men Claxwicks drøm ble knust i det 111. minutt. Martin Linnes doblet ledelsen og målet la ned teppet for Claxwick.

Claxwick kunne bare stønne. Denne bemerkelsesverdige fremgangen gjør laget til den første klubben på Færøyene som er sikret plass i Europa League-sluttspillet. Hvis Clakswick ikke vinner denne andre etappen, vil klubben gå inn i Conference League-gruppespillet.