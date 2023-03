En trist uke: Dronning Mathilde får vite om tre slektningers død

Bernard de Lannoit, administrerende direktør og administrerende styreleder i Queen Elizabeth Music Chapel, døde torsdag, kunngjorde kunstorganisasjonen i en pressemelding. «Bernard forlot oss omgitt av familien sin fra en sykdom som han kjempet mot med all kraft i 6 måneder. En forbilledlig kamp«, insisterer teamet hans.»La oss huske ham som en som levde livet sitt med lidenskap. Slukende lidenskap for kunst i alle dens former og grenseløs kjærlighet til klassisk musikk«, legger hun til.»I nesten 20 år ledet han musikkkapellet, og fikk det til å skinne over hele verden, under tegnet av ubetinget fortreffelighet.«.

Etter å ha uteksaminert økonomi fra Free University of Brussel, jobbet Bernard de Lanoit ved Museum of Contemporary Art i Antwerpen (MUHCA) på slutten av 1980-tallet. Deretter begynte han i Galerie IC Brachot i Brussel og Paris, og før det i fem år (1994 til 1999) var han administrerende direktør for Christie’s Auction Centre Belgium. Født i 1964, sønn av industrimannen Jean-Pierre de Launoit, begynte denne musikkelskeren kort tid i Orchestre des Champs Elysées i Paris og var en av grunnleggerne av Magritte Foundation. Men det var ved Queen Elizabeth Music Chapel at han endelig slo seg ned i nesten to tiår.

Miriam Ullens,