En tung scoring for Union Saint-Guillois sitt første nederlag for sesongen

Union Saint-Guillois tapte sine første poeng for sesongen i ligaen. Alexandre Plesins menn tapte 4-0 i Mechelen.

For generalprøven før Europa League-sluttspillet mot Lugano, TheUnion Saint-Guillois Mechelen innrømmet sitt første tap for sesongen bak brakkene. Starten av kampen var veldig livlig, med sjanser fra flankene, Anthony Morris Må jobbe for å redde sine egne, spesielt med Rob Schoofs» angrep fra det åttende minutt.

Unionen slapp til slutt inn åpningen i det 38. minutt med et suverent skudd med høyrebenet. Kerim Mrabdi. Fem minutter senere så Mechelen ut til å gjøre pause, men Lion Lauerbach signaliserte for offside. Sent i omgangen kunne kampen gått andre veien, men Buertas så skuddet sitt falle på puten.

Sjansene var få i andre omgang, men Mechelen var en leksjon i talent. I to omstillinger sørget de lokale for 3-0 Jeffrey Herrmans og Rafiq Belkali. David Bates scoret på pause til 4-0. Det var unionistenes første tap siden seirene mot Anderlecht og Standard, 5-1 mot Leuven. På den annen side, for Malinois-laget, vil en første seier for sesongen gjøre Steven DeFores menn mye godt.