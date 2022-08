Bournemouth 0-3 Arsenal

Mål: Ødegaard (5e11e) og Saliba (54e) for det Kannadas

De Vakkert spill Arsenal er tilbake.

Imperial, Arsenal reiser til Bournemouth (0-3) denne lørdagen og leder midlertidig Premier League. På Vitality Stadium, den Kannadas Slår for tidlig: Martin Odegaard scorer sitt første mål for sesongen, utnytter Gabriel Jesus feiring og avverger Gabriel Martinellis innsats. (0-1,5e). Den andre, fem minutter senere, endte med norsk opportunisme etter noen stor bevegelse fra Gunners. (0-2, 11e). De Kirsebærfrukter, fortumlet og forferdet, ga opp spillet selv om det ikke nådde kvarteret. Et funn støttet av statistikk, for det meste i Arsenals favør (seks skudd til tretten, 59 % ballbesittelse for Mikel Artetas menn).



Men høydepunktet i showet startet i andre omgang. En litt vekket Scott Parkers menn ble absolutt slått ut da Granit Xhaka kjærlig sendte ballen tilbake for William Salibas strålende skudd for å signere på venstresiden. Motsatt takvindu, rutete nugget (0-3, 54e). Arsenal var fast bestemt på å klare slutten av kampen og kom innenfor millimeter – oppdaget av VAR – for å gjøre Jesu poengsum dårligere (72e)

Summingen rundt Emirates Stadium er ekte.

Bournemouth (3-1-4-2): Travers – Mebham, Senesi (Anthony, 46e), Kelly-Lerma-Smith, Gemura, Tavernier, Pearson (Cook, 46e) – Moore, Billing (Christie, 65e) Trener: Scott Parker.

Arsenal (4-2-3-1): Ramsdale-White (Tomiyasu, 75e), Saliba, Gabriel, Zinchenko – Party, Shaka (Lokonga, 88e) – Saga (Tearney, 88e), Ødegaard (Smith-Rowe, 74e), Martinelli (Nketiah, 74e) – Grunnlegger av kristendommen. Trener: Michael Arteta.