En tur til Tromsø: på jakt etter midnattssolen

Av Ted Delanghe | 6. august 2021

Estimert lesetid 10 minutter, 52 sekunder.

Redaktørens merknad: Dette er del 1 av Ted Delanghe “A Trip To …” -serie, der den tidligere flyvåpenpiloten husker ekstraordinære minner og erfaringer fra sin tid med å fly over 50 forskjellige flytyper rundt om i verden.

Spør hvilken som helst kanadier hvordan det ville være å bo nord for polarsirkelen, så får du sannsynligvis et svar som: “Kaldt, veldig kaldt og veldig kaldt.” Kurspar for å bo nord for 66 grader breddegrad. Så da jeg hørte fra min gode venn Don Fair at Tromsø, Norge, var en høyskoleby med nesten fem grader Nord av det, hvor solen aldri går ned i juni og juli, og med en gjennomsnittstemperatur på bare -5 C (23 F) i den kaldeste måneden, måtte jeg sjekke.

Det var sommeren 1978, og heldigvis bodde jeg i Tyskland på den tiden og fløy CF-104 med de kanadiske væpnede styrker, og Don fløy F5 i bytte med det norske flyvåpenet. Planen var at jeg skulle dra nordover i slutten av juni og møte Don på Sola flystasjon i Sør -Norge, og sammen ville vi dra til midnattssolens land.

Silhuetten av CF-104 fløyet av forfatteren i 1978. Foto med tillatelse fra Ted Delanghe

Reisen begynte tidlig 9. juni ved 441 troppsoperasjoner ved Canadian Forces Base i Baden, i påvente av en pause i været. Muggy, men med en chill; tåke så tett at den nesten kunne trekke vann ut av luften; sikt: 200 meter i beste fall. Litt spøkende med fullstendig stillhet og illevarslende mørk, takket være over 20 000 fot tung nimbostratus i Rhindalen.

Ved middagstid hadde sikten og taket blitt bedre til IFR -startgrenser. Rask start, taxi til eiendel, klarert for start. Stilt opp, 100 prosent gass, bremsefrigjøring, etterbrenner for å virkelig komme i gang. Sternpinne på 150 knop, bryte bakken ved 200, ut av A / B ved 400 og klappe opp og nå en stigningshastighet på 450 knop. Alt på omtrent 30 sekunder.

Fremdeles i en tett mørk sky på over 20 000 fot, brøt jeg plutselig inn i en brennende indigohimmel over, med et enormt hav av strålende hvitt, en solfylt sky under så langt øyet kunne se. Jeg nivellerte på FL 280. Første stopp: Sola, 620 nautiske mil nord. Tid underveis: litt over en time på Mach 0,9 eller mer.

Forfatteren som sto ved siden av CF-104 fløy med CAF. Foto med tillatelse fra Ted Delanghe

Ruten ville ta meg nær Köln med sin enorme middelalderske katedral, til Nordsjøen og det isete mørke vannet øst for Nederland, deretter parallelt med det rike jordbruksarealet langs den danske kysten i øst. CF-104 seilte bare subsonisk, så du dekket mye territorium i en hast.

Et eller annet sted rundt Köln hadde skyene fullstendig forsvunnet. På 28.000 fot er horisonten 200 miles unna i alle kvadranter, med åker, veier, gårder og byer som forsvinner. Det er ingen åpenbare nasjonale grenser, bare folk som går sin daglige virksomhet.

Når man flyr et enseters jagerfly i høyden, blir man til tider tankefull. Panoramautsikten over lenestolen gjennom bobleskjermen er ganske enkelt fantastisk. Og med avtrykket av usynlig nasjonalitet på bakken virker ideen om en fredelig verden uten grenser nesten håndgripelig. Det er på en eller annen måte merkelig hvordan slike tanker oppstår når man flyr en maskin utelukkende designet for å utføre krigføring. Kanskje blir det best ikke sett på som et krigsvåpen, men snarere som et avskrekkende middel.

Norski F5s tilbake fra våpenområdet. Foto med tillatelse fra Ted Delanghe

Imidlertid hadde jeg ikke mye tid til å reflektere over de filosofiske kompleksitetene, ettersom Sola Air Traffic Control hadde autorisert meg for en fremgangsmåte. Klimaet var rent og uforfalsket VFR, robuste fjell i øst, et forblåst hav i vest. Ett trykk på hastighetsbremser for å holde seg subsonisk under 60 mils nedstigning, til siste tilnærming ved 195 knop, blits, landing, nedtrekksbeholder, deretter forsiktig bremsing for å rulle til plattformen.

Det ventende norske operasjonsmannskapet var veldig effektivt og ble tanket på kort tid. Don var klar til å gå; været var ideelt for neste etappe til Andoya Air Station, 600 miles nord.

Vi rullet i tandem til det aktive sporet. Først var han borte, deretter 30 sekunder senere var jeg i luften, lukket gapet raskt med 100 knop forbikjøring, var forsiktig da jeg nærmet meg for å raskt matche min lufthastighet med sin ved fornuftig bruk av hastighetsbremsene og hastigheten. Gassreduksjon. Snart var jeg i tett militær echelon -formasjon med ham, diagonalt bakover og til venstre, med vingespissene en håndfull føtter fra hverandre. Jeg kunngjorde min ankomst med en skarp “to om bord!” radioanrop. “Led sjekker!” var svaret. Formasjonsflytradiokommunikasjon er veldig kortfattet og saklig. Det er ikke tid til en turistprat her.

CF -104 ved Canadian Forces Base Baden – Soellingen. Foto med tillatelse fra Ted Delanghe

Skipet hans var mørkt og elegant, og snakket om behovet for fart, da vi fortsatte opp en bratt, snødekt ås og nådde en sti parallelt med kysten like forbi Trondheim. Fjellene var en taushet av stillhet, varslet, skrånende så bratt at det tilsynelatende frarådet ethvert forsøk på menneskelig bolig.

Utsikten over denne strekningen var nok en gang spektakulær, der nord for Sola var høytrykkshimmelen intens indigo som kjempet om overlegenhet med koboltblå av havets utbredelse mot vest. Vinden hadde tatt seg betraktelig til, og de lange, bølgende bølgene varslet forventningen om kuling som skulle komme senere samme dag.

Da vi ankom Andoya rundt 6 på ettermiddagen, var det klart for meg at solen allerede lekte meg. Det var ikke der det burde vært! Mer nøyaktig, disken var tydelig langt mot nordvest, langt over horisonten, ikke historisk der min tidligere erfaring fortalte meg at den skulle være på den tiden.

Etter et kort hopp på et lokalt pendlerfly, ankom vi Tromsø og dro rett til hotellet.

Et komplett bilde av forfatterens loggbok. Foto med tillatelse fra Ted Delanghe

Solskivens posisjon var nok en gang litt desorienterende, fremdeles godt over horisonten ved 22 -tiden. Vi er alle dominert av våre døgnrytmer, og å ha en villfarende sol kan føre til kunstig indusert jetlag.

Mens jeg satt på hotellbalkongen husker jeg tydelig følelsen av at byen snurret som en roterende restaurant, i stedet for at solen beveget seg.

Så kom den magiske timen, tolv; solen høyt over horisonten, nesten mot nord. Bildet hans danser på det krusende vannet i havnen nedenfor. Jeg syntes ganske enkelt at sammenstillingen mellom tid og rom var bemerkelsesverdig, og nyheten ga raskt plass til en dypere forståelse av en begivenhets fylde ved første visning.

Midnattssolen i Tromsø, Norge. Foto med tillatelse fra Ted Delanghe

Noen ganger er ord utilstrekkelige til å fange essensen av et øyeblikk, og en stund sitter vi i behagelig stillhet. Vi hevet deretter brillene våre i stille honnør til mange kamerater, venner og bekjente i vingebrorskapet, da den aldri nedgående solen kastet midnattskygger rundt oss.