«En uansvarlig fan? Heller en kalv!»

Hvis et svart sår setter seg fast i tarmen, er det selvfølgelig veldig vanskelig å bli kvitt. Vi må vente til hjulet går rundt, til vi finner lykkegraven. Roubaix satt på plenen, trøstet av sin pjokk, Yves Lampert strevde med å sortere ut følelsene sine i en syklus av adrenalin, stress, frykt og sinne. Tiende i Vlodrome, Flandrien, når han forlater steinsektoren i Hem, vet ikke om han burde være glad for å ha rømt fra den vanskelige posisjonen etter en interessant utglidning, da en tilskuer brukte telefonen hans som en påkjenning. Eller hvis han blir sint etter dette nye harde slaget, nok en skjebnesorg for dette kjappe steget – alfavinylplaten, som går inn i en åpenbart svak vår.

«Kaller du det en fan? Snarere … en kalv! Rytteren fra Flandern ropte rett ut, uten å kunne tåle uhøfligheten til tilskueren han hadde tatt feil av. «Generelt tar allmennheten et skritt tilbake når de ser løpere komme, noe som er et naturlig skritt tilbake. Der tvert imot strakte denne personen ut hånden og tok på hånden min, så jeg mistet kontrollen over sykkelen min. Hvis du ikke skjønner hvor faren ligger i siden av veien, hold deg hjemme! Dylan von Barley er den sterkeste av oss, men jeg synes ærlig talt at jeg fortjener å kjempe om premiene, hvem kjenner scenen? Der er jeg definitivt funnet å være uten alvorlige skader eller brudd, blåmerker og brannskader, men med en partner som lurer meg mest … ”

Lefevere: «Et annet team med syklister kommer …»

I flere uker dryppet ordene som indikerte lagets manglende suksess i det raske steget av avsky. – Bortsett fra Yves Lampaert eller Florian Sénéchal, ble Kasper Asgreen også rammet denne søndagen, sa Patrick Lefevere. «Før løpet virkelig gikk inn i sin avgjørende fase, hadde han en ulykke da han var mest komfortabel på det første store tellebrettet. Ulykken nekter å gå. » Totalt sett var vi denne gangen bedre posisjonert enn Flandern-touren, for eksempel fullførte Yves Lampaert i topp 5 i spillet, ikke for å vinne.» Manageren veide inn, litt farlig. «Vi har aldri opplevd en så vanskelig periode i et løp som har holdt seg med oss ​​i godt ti år. Hvis jeg husker riktig i 2011 … et år senere, takket være Tom Poonen, vant vi alt.

Patrick Lefevere har sett andre i å lede et verdensklasselag i over tretti år. «Med én uke igjen har du to gode sjanser til å endre kurs. Du vet at jeg nekter å ta noen avgjørelser før slutten av Ardennene.»

Forventningene er store til Julian Alabilip og Remco Evenpoil, som finner sted på søndag i Liège-Bastogne-Liège under Flèche Wallonne denne onsdagen. «En gruppe løpere går hjem, en annen kommer …»