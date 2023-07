En ung Anderlecht vant en vennskapskamp mot en europeisk motstander forrige sesong

Anderlecht møtte FCSB i en vennskapskamp, ​​i et spesifikt format. Brian Rymer ble tvunget til å stille med et veldig ungt lag.

Etter to kamper i Conference League-gruppene forrige sesong (0-0 i Bucuresti, 2-2 på Lotto Park), møtte RSC Anderlecht FCSB igjen denne lørdagen, i en vennskapskamp. For dette arrangementet var det 60 minutter to ganger med to forskjellige lag.

I den første perioden var flere gjengangere til stede ved avspark: Hendrik van Grombrouck, Moussa N’Diaye, Hans Delcroix, Marco Kana, Majeed Ashimeru, Francis Amusu, Mario Stroykens eller Benito Ramon.

Første rad av to 60′ vs. FCSP 🣣⚪ 30 – H. Van Crombrouck

5 – Mr. N’Tiaye

3 – H. Delcroix

51 – I. Baouf

65 – A. Et sted

55 – Mr. Kana

18 – Mr. Ashimeru

29 – Mr. Stroygens

7 – F. Amusu

68 – L. Monticelli

9 – B. Raman

Vær imidlertid oppmerksom på tilstedeværelsen av svært unge talenter som Ismail Pau (16 år), midtforsvarer, Alonso Ngwanda (20 år), en del av fremtiden i forsvaret eller den unge spissen Luca Monticelli (18 år). Denne elleve var til slutt mer erfaren, og signerte uavgjort 2-2 i den første «perioden». Benito Ramon.

Elleve endret totalt i andre omgang, 26 – Koozmans 27 – Sadiki 73 – Lapage 47 – Lisenser 54 – Sardella 21 – Diawara 17 – Leoni 61 – Arnstadt 32 – Angulo 36 – Dreyer 76 – Stassin . Igjen, en blanding av A-Team-ledere og RSCA Futures-spillere.

Elleve starter den andre timen mot FCSB. 🣣⚪ 26- Goosmans

27-Sadhiki

73 – Lepage

47 – Lisens

54-Sardella

21 – Diawara

17- Leoni

61-Ornstadt

32 – vinkel

36-tørketrommel

76 – Stassin

Den andre perioden ville favorisere Mauves, som ville scoret tre mål til, med Anders Dreyer, Christian Arnstadt og Killian Sardella som signerte i de siste sekundene.