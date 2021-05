En unik tohodet flytende vindpark er planlagt for Norge

Et unikt flytende demonstrasjonsprosjekt for sjøluft er kunngjort for Norge, som vil koble to vindturbiner til en flytende plattform ved hjelp av en ny metode fra den svenske vindmølleutvikleren Hexicon.

Demonstrasjonsprosjektet skal bygges i det dype vannområdet til Med Center på norskekysten. Det forkortede MedCentre for Marine Energy Testing Center er verdens ledende North Sea Testing Center for testing av nye marine fornybare energiteknologier som flytende vindkraft, flytende solenergi og bølgeenergiteknologier.

MedCentre har søkt godkjenning for å utvikle sitt dype vannområde til 85 megawatt, mens Hexicon demonstrasjonsprosjekt forventes å være 6 megawatt.

Hexigons twinway-teknologi er mer enn bare en plattform for to vindturbiner i stedet for en. Siden vindturbinene senker fortøyningspunktet, er den flytende plattformen passivt justert med vindretningen, slik at vinden kan endre basen naturlig.

Hexigons flytende plattformer med to veier transporteres over bord ved hjelp av stålkabler, som stabiliserer turbinene, men reduserer behovet for å installere dyre betongfundamenter.

“Dette er ikke bare en flott mulighet til å demonstrere Hexigans patenterte teknologi og potensiale i prosjektutvikling, men også et viktig skritt for den flytende vindindustrien,” sa Hexigan-sjef Marcus Thor.

“Gjennom dette prosjektet vil vi være i stand til å demonstrere de klare fordelene med offshore flytende vind sammenlignet med kyst- og undersjøisk vindkraft til havs, og dette vil bli den mest relevante delen av den fremtidige fornybare energimiksen.”

Hexigan ble grunnlagt i 2009 og har vært involvert i utviklingen av prosjekter over hele verden, inkludert planer for verdens største flytende vindpark utenfor kysten av Sør-Korea.

Tonghe Twinwind-prosjektet, som ligger 62 kilometer utenfor Ulsan Beach, kan skryte av en kapasitet på 200 megawatt og vil også bruke Hexigans twinway-plattformer.

Hexicon er også involvert i planene om å bruke sine toveis steder for å flyte havvindparker på den iberiske halvøya og Skottland.