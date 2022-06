En universallader for smarttelefoner og bærbare datamaskiner i EU fra 2024 – EURACTIV.com

Europaparlamentet, rådet og kommisjonen ble tirsdag (7. juni) enige om en felles ladeløsning som skal bli den harmoniserte europeiske standarden for alle smarttelefoner, bærbare datamaskiner og andre elektroniske enheter.

EU-kommisjonen foreslo i september å harmonisere ladekabler for smarttelefoner, nettbrett, digitale kameraer, hodetelefoner, øretelefoner, håndholdte spillkonsoller og høyttalere ved å foreskrive USB Type-C-inngangsporten.

På forespørsel fra Europaparlamentet vil forordningen også omfatte bærbare datamaskiner, elektroniske lesere, navigasjonssystemer, tastaturer og mus. Listen vil bli oppdatert med jevne mellomrom, en gang hvert tredje år og deretter hvert femte år.

«Europeiske forbrukere har lenge vært frustrerte over de mange laderne som hoper seg opp med hver nye enhet. Fra nå av vil de kunne bruke én enkelt lader for alle sine bærbare elektroniske enheter.sa Alex Agius Saliba, lovgiveren som er ansvarlig for saken.

I følge Kjære Fra EU-kommisjonen kan det å gjøre ladere gjenbrukbare for forskjellige elektroniske enheter spare 11 000 tonn elektronisk avfall hvert år.

Politiske ambisjoner og tekniske begrensninger

Europaparlamentet har lenge etterlyst dette tiltaket, med den første resolusjonen som ble vedtatt i 2009. EU-kommisjonen har valgt en ikke-bindende tilnærming og har, ved å samarbeide med representanter fra industrien, lyktes i å redusere antallet smarttelefonladere fra mer enn tretti til kun tre modeller

Bransjen klarte imidlertid ikke å oppnå enighet om en enkelt ladeløsning, noe som fikk EU-lederen til å endre tilnærming.

MEP-medlemmer var mye mer ambisiøse enn det opprinnelige forslaget, men traff tekniske grenser.

Kun små og mellomstore enheter er inkludert i omfanget, da større enheter krever høyere elektrisk spenning enn for eksempel en smarttelefon. Når det gjelder hurtigladekablene, er ladehastigheten harmonisert for å være kompatibel med forskjellige enheter.

Medlemslandene som møtes i EUs råd har vist mindre ambisjoner i denne sakssaken og har hovedsakelig holdt seg til kommisjonens forslag når det gjelder omfang. Frankrike ønsket imidlertid å avslutte forhandlingene før slutten av sitt roterende presidentskap.

Valgfrihet og forbrukerinformasjon

Europeisk lovgivning tar opp spørsmålet om emballasje, en konkurransebegrensende praksis som består i å måtte kjøpe to eller flere produkter i samme pakke. Derfor vil forbrukerne nå kunne velge om de vil kjøpe enheten med eller uten lader.

EU-kommisjonen vil revurdere markedstilstanden etter fire år, og deretter kan den vurdere å innføre strengere regler mot emballasje.

I tillegg må produsenten gi standardisert informasjon om enhetens ladeegenskaper, slik at forbrukerne vet om deres nåværende ladere er kompatible.

trådløse ladere

EU-lederen vil måtte følge nøye med på spørsmålet om trådløse ladere, en teknologi som ennå ikke er moden nok til å være underlagt en obligatorisk standard, men som brukes i økende grad.

Lovverket åpner for at kommisjonen etter to år skal sende inn en søknad om en teknisk standard for trådløse ladere til et standardiseringsorgan. Du kan deretter gjøre disse standardene obligatoriske gjennom sekundærlovgivning.

«Med klare spesifikasjoner for en standard på trådløse ladere, vil den enhetlige ladekabelen følge tekniske fremskritt.»Grønn MEP Anna Cavazzini sa.

Kalender

Den uformelle avtalen vil bli bekreftet ved en offisiell vedtakelse i september eller oktober, hvoretter det vil ta to år før den trer i kraft. Overgangsperioden for bærbare datamaskiner er utvidet til 40 måneder.

De nye reglene vil ikke gjelde for produkter som er markedsført før søknadsdatoen.