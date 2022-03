En utmerket Parsa håner Real Madrid og en veldig uinspirert Carlo Ancelotti

Halvparten av tiden bestemmer lamslåtte Ancelotti seg for å endre alt i det taktiske utstyret sitt: en slitebane tre bak og to endringer som virkelig drukner folket hans. På seks minutter scoret Barசாa to ekstra mål (Ferran Torres, Aubameyang) og dyttet Santiago Bernabeu inn i en lavkonjunktur. Den italienske treneren savnet tilnærmingen til kampen og savnet sine taktiske valg i hver omgang. Han ble lamslått da han tygget tyggegummi dypt i munnen mens han satt på Madrid-benken.

Selv om Aubameyang har satt sitt preg på denne XXL-prestasjonen, kan kampens mann ha mange navn. Barசாas vinterspiller scoret to ganger. Ved siden av ham har Ousmane Dembélé vist en ingrediens på linje med det han har levert de siste ukene. 100 % mentalt faller han inn i kategorien de beste spillerne i denne verden. Endelig Petri Som 19-åring har han nok en gang vist at han er arvtakeren til Bar பார்as beste midtbanespillere.

Madrid-side, alene Thibaut Courtois Er å stå alene. Den belgiske målvakten utsatte først fristen og kontrollerte skaden mens laget hans var i uro. Han var den eneste belgieren som strålte fra detEden Hazard Det er ingen respekt for å tråkke på banen.

Barசாa, som ikke har tapt i La Liga siden 4. desember, er nå blant topp 3. En seier for en klubbbølge da Xavi Hernandez ble tatt. Den katalanske treneren har vunnet sitt førstevalg i Classico i La Liga og har allerede etablert seg neste sesong.