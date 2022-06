En utrolig oppdagelse under Antarktis som endrer miljøet

Forskere har oppdaget at det er en virkelig verden skjult under isen i Antarktis. De undersøkte effektene av klimaendringer da de så denne parallelle verdenen Fremtidens vitenskap.

Forskere jobber Direkte effekter av klimaendringer Reiste til Rosshavet i Antarktis. Faktisk er 98 % dekket av snø med en gjennomsnittlig tykkelse på to kilometer. Antarktis er et av de beste stedene For å studere de direkte effektene av klimaendringer. «Vi ønsker å forstå dynamikken i Rosehavet og hvordan det kan endre seg under forskjellige klimatiske forhold.» Sier Dr. Denise Fernandez. Under denne forskningen gjorde forskeren og hans kolleger en utrolig oppdagelse. Fremtidens vitenskap.

Utrolig oppdagelse

Når de ble visualisert Satellittbilder av sjøis, En grøft i snøen fanget oppmerksomheten deres. «Vi mistenkte at det kunne være en akvifer under isen.» Professor Craig Stevens forklarer, havforsker. Og han gjorde ingenting galt. Effekt, Eksistensen av en skjult syklus av ferskvann Og hemmelige elver under Antarktis is har lenge vært mistenkt, men ingenting er bevist.

For å komme til bunns, forskere Smeltet isen på 500 meters dyp og gjorde en utrolig oppdagelse : Hundrevis av bittesmå amfibier sirkulerer i elven under isen: så det er liv! «I en normal opplevelse, når du ser disse tingene, må du hoppe av glede. Vi var fordypet i dem.En viktig miljøprosess er tydelig her, og vi vil gjøre mer forskning ved å analysere vannprøver for å teste næringsstoffer.»Professor Stevens jubler.

«Store endringer skjer»

Forklaringen bak disse funnene er ennå ikke kjent, men én ting er sikkert: «Det endrer vår nåværende forståelse og modeller av disse kontekstene. Det vil ta tid å forstå hva dette betyr for smelteprosessene. Men det åpenbare er at store endringer skjer. Spesielt hvis vi ikke jobber sammen for å endre Våre klimagassutslipp«, Professor Stevens konkluderte.