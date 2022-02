En utrolig rabatt på €159 på Samsung Galaxy S20FE-smarttelefonen

Er det på tide å bytte smarttelefon? Flere tegn kan fortelle deg at det er på tide å investere i en ny smarttelefon, batterilevetiden er lav, smarttelefonen din har blitt treg… Dra nytte av denne rabatten, på Cdiscount er Samsung Galaxy S20FE-smarttelefonen i salg til €499 fra €659!

Funksjoner på Samsung Galaxy S20FE

Samsung Galaxy S20FE-smarttelefonen med 128 GB og 6 GB RAM har en veldig god AMOLED-skjerm med en oppdateringsfrekvens på 120 Hz for jevn surfing av nettsider. Den er utstyrt med tre kameraer på baksiden, hovedsensoren er på 12 megapiksler, og den generelle kvaliteten er ganske tilfredsstillende. Frontkameraet på 32 megapiksler fanger ansiktsdetaljer godt. Batteriets autonomi er tilstrekkelig, det varer hele dagen selv ved svært aktiv bruk takket være 4500 mAh-batteriet. Designet er rent, enkelt og moderne og grepet er behagelig. One UI-grensesnittet er enkelt å bruke, rikt på alternativer og intuitivt for hyggelig bruk.

Samsung Galaxy S20-serien

I 2020 dukket Samsung Galaxy S20 FE opp på markedet, det er en smarttelefon på inngangsnivå fra S20-serien. Det finnes andre varianter av serien, deres egenskaper er forskjellige (lagringskapasitet, 5G- eller 4G-versjon, RAM-minne, etc.), prisene endres avhengig av modellen du velger. Men ett punkt som forblir det samme for alle S20-er, designet er upåklagelig og finishene er fantastiske! Galaxy S20 FE har en større skjerm sammenlignet med S20, diagonalen er 6,5 tommer med Full HD + oppløsning (2400 x 1080 piksler).