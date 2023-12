En utrolig suksess, 10 000 besøkende på 6 dager, Mahfouf Hotel stengte dørene: «Enorm stolthet over å sette opp dette prosjektet på så kort tid»

For første gang i Belgia ble Lena Mahfoups pop-up-butikk på Grand Place en virkelig suksess.

Lena Situations» Mahfouf Hotel, som ligger i det vakre Maison du Cygne-etablissementet samlet ikke mindre enn 10 000 besøkende på seks dager. En ekte ære til Lolita Abraham, eier av Maison du Cygne og grunnlegger av influencer-markedsføringsbyrået E-Idols.

Hvem er Lena Circumstances, begivenheten som satte fyr på Grand-Place denne fredagen?

«En stor ære å ha lykkes med å sette opp dette programmet på så kort tid og fremfor alt å ønske så mange mennesker velkommen»Lolita Abraham forklarer før hun innrømmer at hun ikke forventet så mye suksess. «Spenningen overgikk alle våre forventninger. Svanehuset turnerte med full kapasitet med mer enn 1500 besøkende per dag. Publikum kom med en stor gruppe fra de fire hjørnene av landet, inkludert Flandern, samt Hautes-de-France … Arrangementet vårt er et vitnesbyrd om suksessen med årsavslutningsfestlighetene som ble organisert i Brussel sentrum.Vi ble hjertelig takket av Brussels ordfører for vårt bidrag.

Eieren forteller hvordan han plukket opp en god tomt med ankomsten til en av de franske stjernene, Lena Mahfoub. «Alle forholdene var til stede for å gjøre besøket hans til en virkelig begivenhet, den fantastiske suksessen til denne operasjonen, som overrasket alle, og startet med Lena og hennes team, vitner om kraften og virkningen av sosiale nettverk i den virkelige økonomien. Mediebuzz, Mahfouf Hotellet ender også med en imponerende kommersiell suksess.

Aldri sett før: Lena-forhold slipper løs folkemengder og fascinerer Grand-Place i Brussel

Denne vellykkede opplevelsen gjorde at eieren av Maison du Cygne ønsket å prøve igjen med andre personligheter. «Vi beviste at publikum er klare til å dra til Brussel sentrum for attraktive og virkelig eksepsjonelle arrangementer. Det er ingenting å høre hele dagen lang at Brussel sentrum ikke lenger tiltrekker seg noen. Maison du Cygne, som ligger på et av de vakreste torgene i verden, ved å bli et eksklusivt flerbrukssted som kan være vertskap for de vakreste begivenhetene Målet er å skinne. På seks dager forvandlet vi selskapet til en pop-up-butikk, organiserte en utstilling av Buckys team og garlanderte et stort navn innen dufter og kosmetikk . Det er veldig oppmuntrende for fremtiden.»