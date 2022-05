En utrolig sum for Angels gullprestasjon, en deltaker forstyrrer settet (videoer)

Gullplaten til «Nonante-Cinq» gikk for en god del under en emosjonell serie på Bell RTL i morges.

30. utgave av Golden Records TV Live på Bell RDL i full gang denne lørdagen 7. mai fra kl. 09.00. Hvert år samler denne uunngåelige veldedighetsarrangementet, takket være sjenerøse givere, inn millioner av euro til saken. Sistnevnte nøler ikke med å ta store summer for å skaffe gullplater som er strukturert og noen ganger signert av deres nasjonale og internasjonale favorittartister.

Som i fjor ledet Christian de Pepe showet, mens et titalls andre programledere fulgte hverandre i luften, leverte ulike plater og skaffet aksjer. Et av høydepunktene på formiddagen var åpningen av showet da gullplaten til Angels andre album, Nonante-Cinq, ble utsolgt. Samlergjenstanden gikk faktisk for 101 800 euro på grunn av den sjenerøse donasjonen fra Franுவாois, en troende på arrangementet. Alison, som møtte ham på forrige auksjon, hadde allerede deltatt i fjorårets salg. Da han dukket opp i luften, fikk han muligheten til å hylle moren sin på nytt, slik han hadde gjort i fjor, før han døde av kreft.

» Jeg var i stand til å snakke med moren min, og ved å ta deg som vitne kunne jeg sende henne en melding, en kjærlighetserklæring, et kjærlighetsrop. I år har jeg fortsatt muligheten til det. (…) Mamma, etter at jeg dukket opp på radioen under forrige TV-program, husker jeg at jeg så deg gråte i rommet ved siden av. Vi klemte hverandre begge to og gråt. Dette året blir annerledes, du er borte Den unge kvinnen uttrykte følelser mens hun var i studio. » Jeg sov i medisinsk seng med deg hver natt, og jeg kunne ikke forlate deg. Du setter ut for å nå stjernene 2. november. Du har ikke sluttet å skinne på himmelen siden den dagen. Jeg er så lei for å ikke ha deg mamma. (…) Jeg har mye mer å fortelle deg, men sykdom har skilt deg fra meg «Hun er tilbake til morens siste dager.