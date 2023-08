En utrolig Zelda-kjeller håndlaget av en entusiast

Det er en endring som vekker beundring. I landsbyen Gouy-lez-Piéton fordyper kjelleren til Florent Revelart (35) deg i verden til Nintendos berømte videospillserie The Legend of Zelda. En far til fire, denne entusiasten har skapt alt med egne hender, fra et sjakkbrett fullt av skapninger til stive polystyrenvegger inspirert av Sagas fangehull. Oppmerksomheten på detaljer er svimlende i dette lille rommet som fungerer som et samlermuseum, håndverkerverksted og videospillrom. Når den åpner den mystisk dekorerte døren, høres en ikonisk Zelda-jingle og belønner besøkende.

Førsteinntrykk av Game Boy

«Mitt første Zelda-minne var da jeg var 7 år gammel, da jeg fant en Game Boy-kassett fra min far, The Legend of Zelda Link’s Awakening,» minnes Florent Revelart. Faren min trodde jeg var for ung til å spille i det skjulte. tid , kan du velge navnet på karakteren din, som jeg kalte Zelda. Men Zelda er prinsessen og helten Link. Jeg kom til slutten av spillet og alt kom sammen. Det var slik Zelda-mani oppstod.»

Denne første patronen har fortsatt en fremtredende plass i Florent Revelarts samling, som startet for fem år siden. «Da jeg var yngre, måtte jeg ofte selge de gamle spillene mine videre for å kjøpe en ny konsoll og nye spill. Det stemmer, jeg har ikke mye penger. Som voksen kunne jeg begynne å kjøpe tilbake en hel serie med gjensalgsstykker. «

Vanvittig prosjekt av et gigantisk diorama

Fra en utvidende samling til en hånddekorert kjeller, er det et gap entusiasten krysset for tre år siden. «Jeg hadde min lille Zelda-samling, og min kone lot meg vise den på en hylle i stuen. Jeg ville ha mer. Jeg tenkte på kjelleren, det eneste ledige rommet i huset. Jeg ville skape noe unikt der. Jeg satt sammen Warhammer og Ringenes Herre dioramaer. Mens jeg gjorde det elsket jeg å jobbe med isopor og tenkte for meg selv: hvorfor ikke lage et gigantisk diorama? Spesielt siden jeg måtte dekke så mye som mulig veggene i kjelleren, som var i en elendig tilstand.»

«Å skjære polystyrenplatene for å dekke disse veggene var en veldig vanskelig og veldig vanskelig ting, minnes Florent Revelard. Vi måtte gi dem et utseende som stein ved å slipe dem, bruke forskjellige malinger og forskjellige børster, treffe dem nøyaktig med en stein, og skriver ut relieffet.»

Behovet for å lage unike stykker

Fra trappene til det minste hjørnet av kjelleren er disse veggene påskrevet med ikoner av Saga, Florent Revelards samling av konsoller, spill og gjenstander, men fremfor alt stykker inspirert av Zelda, forestilt, satt sammen og bygget av ham selv. .

Eksempel: Dette er The Legend of Zelda sjakkbrett der karakterene konkurrerer. «Jeg lager stykker som ingen andre har. Det gir meg mye tilfredsstillelse, denne ideen om prestasjon, om å ha gjort noe. Helt siden jeg var liten har jeg hatt denne kunsten i meg, å skape, å tegne , for å reprodusere, og det kom sannsynligvis fra min mor.»