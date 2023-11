en utvikler avslører en godt bevart hemmelighet av sagaen

Fans av sagaen venter på traileren til arrangementet. GTAVI , planlagt i desember. I mellomtiden har et påskeegg endelig blitt forklart.

Det er bare noen dager til å vente før Rockstar bryter Internett med sin første trailer for GTAVI, muligens et av de mest etterlengtede spillene gjennom tidene. Dette vil snart markere slutten på regjeringstiden til GTA Vsom etter den første utgivelsen i 2013, fortsetter å tiltrekke seg spillere og skape en sensasjon med hver ny utgivelse, takket være GTA Online-modusen.

Men et annet aspekt, knyttet til solospillet, har ofte fascinert spillerne av sagaen: påskeeggene, de små skjulte blunkene. Noen ganger med større dimensjoner, som Mount Chiliad i siste del eller Bigfoot i San Andreassom dukket opp i begge Red Dead Redemption. Teorier, forskning, men også vitser fra utviklerne har sprinklet alle disse mysteriene for fellesskapet.

Se månen

Mer enn 20 år etter lanseringen av GTA III (2001), avslørte en av programmererne en hemmelighet rundt et overraskende faktum, som også var inkludert i Vice By OG helgen Andrew. Faktisk endret månen størrelse og skjøt den med snikskytterriflen. Hva kan være den skjulte betydningen?

De villeste spekulasjonene har omringet denne muligheten, spesielt med dens gjentakelse i de tre første 3D-spillene i sagaen. Selv om teoretikere sannsynligvis vil bli skuffet, er forklaringen fortsatt like overraskende som den er morsom.

Alt det for dette

Under utviklingen av GTA IIIObbe Vermeij måtte integrere månen i spillets himmel. Som han forklarte på bloggen sin (nå stengt), betrodde artistene ham teksturen til satellitten, og han integrerte den i henhold til sitt eget estimat av nødvendig størrelse. . Først etter noen dager ankom paraden kontoret hans. Noen anså størrelsen for liten, andre for stor, uten noen konsensus.

Derfor ble beslutningen tatt for å kunne endre størrelse ved hjelp av snikskytterriflen, og dermed gi alle muligheten til å få en idé på skjermen. Men da utviklingen tok slutt, var det ingen som kunne bestemme seg. Derfor endrer månen proporsjoner i spillets siste kode når du skyter den. Muldvarp.