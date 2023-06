En veldig stilig gest fra den svake gruppen etter avlysningen av den første dagen av en festival i Madrid

Disse sidene inneholder sjelden relevant materiale. Den første dagen av Primavera Sound Madrid, Madrid-spin-offen av den spanske Primavera megafestivalen organisert i nærheten av Barcelona, ​​ble avlyst på grunn av ekstremvær. Bilder tilgjengelig på sosiale nettverk viser skader som ikke er egnet for å arrangere arrangementet. En katastrofe for arrangørene, artistene og spesielt publikum som hadde forventet et stort oppmøte på stedet denne torsdagen. Det er verdt å merke seg at på regningen, Faint Return tross alt, var 90-tallets Britpops primære og største rival – på den tiden – Oasis. Vi kan lett forestille oss skuffelsen til fansen.

Ikke noe problem, Damon Albarn og hans familie har funnet en løsning foran det forventede publikum. De tilbød en gratiskonsert, men bare de med billett til den avlyste Primavera Sound Madrid-dagen eller pass til hele festivalen kunne delta. Alt dette uten ekstra kostnad for fansen. Selv om kapasiteten til lokalet er redusert sammenlignet med selve festivalen, er det en veldig edel gest som skal understrekes. På bedriftssiden var det også en gest mot uheldige festivalgjengere. De kan ankomme på en hvilken som helst annen dag under festivalen med billetter til den kansellerte datoen, enten de deltar på en konsert presentert av Blur eller omlagte show i den spanske hovedstaden.