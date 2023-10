En velsignelse for reisende over landegrensene: Et supermarked i Nord-Frankrike tilbyr rabatter… kun til belgiske kunder

Dette er ikke triviell informasjon, men det er veldig interessant for grensearbeidere. Faktisk, som våre franske kolleger fra BFMTV forklarer, tilbyr et supermarked i Condé-sur-Escout, en by i Nord-Frankrike noen få kilometer fra grensen, eksepsjonelle kampanjer en gang i uken… kun for belgiske kunder!

Derfor tilfredsstiller Carrefour-supermarkedet i denne lille byen sine grenseoverskridende kunder: hver torsdag har supermarkedet rabatter for våre landsmenn som krysser grensen. Kampanjen er her: tre euro rabatt for hvert kjøp på 60 euro. Det eneste kravet: vis ditt lojalitetskort… og ditt belgiske ID-kort!