En viktig Windows 11-oppdatering for å unngå å miste data

Brukere av Windows 11 og Windows Server 2022, bruk de siste oppdateringene for disse operativsystemene! Faktisk har Microsoft detaljert en svært alvorlig feil som kan ødelegge data.

Dette nye gapet påvirker de nyeste prosessorene som integrerer Vector Advanced Encryption Standard (VAES): Dette påvirker spesielt Intel-prosessorer (Ice Lake, Tiger Lake og Rocket Lake), samt AMD Zen 4-arkitekturen. akselerere prosessering av datakryptering og dekrypteringsoperasjoner på PC-en.

En feil i VAES

Derfor er det en svært viktig programvarekomponent som sikrer datamaskin- og datasikkerhet. Microsoft har lagt til tilleggskode for Symcrypt-bibliotekets maskinvareakselerasjonsstøtte for disse prosessorene. Det er gjort implementeringsfeil som kan føre til tap av data eller korrupsjon.

Microsoft spesifiserer ikke hva brukeren skal gjøre hvis PC-en allerede har lidd av et datakorrupsjonsproblem, men utgiveren gir en Oppdater for Windows 11 og Windows Server 2022 for å unngå problemer i fremtiden. Imidlertid innrømmer selskapet at denne oppdateringen kan ha smertefulle bivirkninger.

Etter oppdateringen kan brukeren merke et fall i ytelsen i nesten en måned, advarer Microsoft. Og med god grunn: krypteringsoperasjoner kan ta dobbelt så lang tid å fullføre… Så forvent nedganger for BitLocker, TLS (Transport Layer Security) og disktilgang, spesielt for bedriftskunder.

Det er imidlertid en (midlertidig) dårlig for godt, fordi oppdatering av operativsystemer fikser en feil som kan være spesielt deaktiverende for brukere som har en dårlig vane med å ikke lagre dataene sine til eksterne medier.