En Villeneuve søker tilflukt i Norge en sommer for å unnslippe en hetebølge

«Etter sommeren i fjor vil jeg ikke oppleve det samme igjen i år.» Emilie Mercier bor i Villeneuve-sur-Lot, i hjertet av byen, i et vakkert steinhus hvis vegger ikke har plass til en klimaanlegg.» Stuene er ovenpå … om sommeren stiger temperaturen raskt og faller sakte. »

Lei av å tilbringe sommerdagene foran en fan, lette Emily Mercier etter en løsning. Nesten på spøk sier hun til en av sine utvandrervenner fra Norge: «Har du ikke en billig plan for at jeg skal besøke landet ditt neste sommer? » Hun svarte umiddelbart: «Ja, hjemme hos foreldrene mine, hvis du vil. » «Da sistnevnte foreslo ideen, var faren hennes entusiastisk, moren hennes mindre. Vi ble enige om at de skulle ta imot meg i bytte mot noen små tjenester,» sier Emily Mercier.

Ikke så grønt…

I begynnelsen av juli tok sistnevnte et fly til Nord-Europa etter en videochat med vertene sine. «En samtale som overbeviste meg om at jeg skulle bo i to måneder til med folk jeg ikke kjente, på et språk som er helt fremmed for meg. » Engelsk kommer til å være deres kommunikasjonsmåte. På møtet «Og mitt opphold… Jeg er ingen stor håndverker. Jeg var redd for at jeg ikke var i stand til oppgaven. »

Snart ble Emilie adoptert av et pensjonert ektepar som deres andre datter, malt og plassert bak komfyren, og «brøt kostholdet deres med hovedsakelig poteter og fiskeboller. Selv om de alle har et drivhus i hagen, dyrker de bare poteter,» sier den. unge Villeneuves lykkelig.

Emilie Mercier, når kroppen hennes blir vant til veldig korte netter på «to eller tre timer», fanger en annen kultur i en landsby med 40 sjeler tapt i fjordene: «Verten min, Leif Johnson, ble kjærlig kalt «borgermester». av landsbyen. Professor i filosofi og sensitiv for miljøet, han snakket mye med meg om økologi. I motsetning til hva man kan forestille seg langveisfra, er ikke nordmenn så følsomme for global oppvarming. Med god grunn, midt på sommeren, går ikke temperaturen over 22 grader og synker under 10 grader om natten: «Vi føler at Norge er et miljøvennlig land, fordi de har mange trehus og en del. Metropoler. Men , faktisk er deres bylandskap fremfor alt deres arv. Det er beskyttelse.»

Hvis husene ofte er godt isolert og utstyrt med øko-varmesystemer, er dette mer på grunn av landets rikdom enn miljøhensynet til innbyggerne: «Et land takket være oljen som selges til resten av verden. Europa … i hverdagen bryr de seg ikke så mye om å spare energi,” understreker Emilie Mercier.

Den lille franske kvinnen, som rømte sommervarmen i landet sitt, vekket interessen til lokalpressen, som dedikerte en dobbeltside til henne: «Dette er en måte for dem å advare sine innbyggere om hva som skjer andre steder i Europa. De er til syvende og sist akkurat som oss … de foretrekker å ikke tenke på effektene av global oppvarming før de opplever det. »