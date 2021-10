En Windows -kompatibel iPad? Det er mulig takket være denne applikasjonen

Med Luna Display blir iPad en andre skjerm for din PC.

Et svar til Apple som kommer brukerne til gode

Luna Display, en app utviklet av Astropad, ble lansert i 2017. Opprinnelig var appen begrenset til enheter med hode. Dermed ble iPad en andre skjerm på Mac. Men i 2019, Apple lanserer sin interne løsning, kalt Sidecar, noe som reduserte interessen til Luna Display sterkt. Det spiller ingen rolle, utviklerne la til en trådløs funksjon, som tillot å koble nettbrettet til Mac uten kabler.

I dag går Astropad videre og tilpasser seg Windows. Takket være en liten dongle er det nå mulig å bruke programmet med en PC, og dermed dra nytte av en andre skjerm mer eller mindre stor avhengig av størrelsen på nettbrettet (Apple tilbyr for tiden iPads som går opp til 12,9 tommer).

For dette trenger du programmet, den lille dongelen for å koble til PCen (i HDMI eller USB-C) og en iPad. Luna Display 5.0 krever også Windows 10 64-bit, Build 1809 eller nyere og iPadOS 12.1 eller nyere.

Liten praktisk detalj, programmet er kompatibelt med Apple Pencil eller annen pekepenn. Nok til å forvandle iPad til et grafisk nettbrett. For å legge inn en bestilling, er du på Astropads nettsted.. USB-C (eller HDMI) -dongelen selges for $ 129,99.