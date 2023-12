En YouTuber gjenoppfinner GTA 6-traileren i PS1-æraen: en retro-hyllest som triumferer på YouTube!

Der GTA 6 trailer fra Rockstar Games, en av de mest etterlengtede trailerne i videospillhistorien, ble sett massivt og akkumulerte 143 millioner visninger på YouTube på bare noen få dager.

Men blant de mange reaksjonene og kommentarene var det spesielt ett prosjekt som fanget oppmerksomheten: Justinton YouTube-kanal Han laget en versjon av denne traileren som om GTA 6 hadde blitt utgitt på PlayStation 1, den ikoniske 1994-konsollen.

Dette nostalgiske initiativet ble raskt populær og nådde flere 125 000 besøk på bare tre dager.

Den bevisste kitsch-gjengivelsen minner om grafikken til de første GTA-spillene og spesielt GTA: San Andreas, utgitt i 2004. Denne kreative tilnærmingen tilbyr et alternativt og morsomt utseende om hva et moderne spill kunne vært hvis det hadde blitt utviklet på 90-tallet.

Videre er denne videoen produsert i en spesiell kontekst der den offisielle GTA 6-traileren var gjenstand for en lekkasje. Rockstar Games måtte forhaste lanseringen av traileren etter at den ble lekket på en anonym internettkonto en dag før den planlagte datoen, noe som førte til et raskt svar fra utgiveren for å kontrollere situasjonen.