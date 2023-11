Endelig en sparekonto med 3% rente… venter på den nye statsobligasjonen

Statsobligasjonene som ble lansert av minister Van Petegem i slutten av august i fjor, var ment å skape endringer i bankverdenen, som hadde vært noe forsiktig med ideen om å heve renten på sparekontoer. Utstedelsen var en virkelig suksess, med belgiere som tegnet for mer enn 22 milliarder euro, som er et rekordantall. Sparere, tiltrukket av avkastningen som tilbys av statsobligasjoner (2,81 % netto), nølte ikke med å sette inn pengene sine på sparekontoene sine. Men dette rystet ikke storbankene, som var trege med å trekke seg ut, og nøyde seg med relativt små renteøkninger på sparekontoene.

Til slutt rystet ING markedet, og kunngjorde en kraftig renteøkning 1. desember. For ING sparekonto øker grunnrenten fra 0,45 % til 0,50 % og lojalitetsbonusen (opptjent etter ett år) øker fra 1,05 % til 1,75 %. Enda bedre, med ING Epargne Tempo får bankens kunder en grunnrente på 1,15 % og lojalitetsbonusen øker fra 1,50 % til 1,85 %. ING Belgium blir dermed den første banken i Belgia som tilbyr en rente på 3 % på sparing og plasserer seg i spissen for konsernet i sparemarkedet.

Den nederlandske banken stopper ikke der fordi den siden 31. oktober og i fire uker også tilbyr en total rente på 4% per år på en 6-måneders sikt konto, eller 2? 8 % netto, hensyntatt forskuddstrekk. Kunden må ha en ING Current Account for privat bruk eller en ING Investment Account (ING Investment Account) for privat bruk. Alle som blir med i ING i løpet av kampanjeperioden kan også abonnere ved å åpne en brukskonto (ING Do More Pack).

Eksempel med et innskudd på 10 000 euro. Du tjener totalt €10 000 * (4 % * 182/365) = €199,45. Hvis du er underlagt kildeskatt, vil du motta en nettofordel på €199,45 * (1-30%) = €139,62.

Og de andre? For å finne de beste prisene (bortsett fra ING-tilbudet), må du henvende deg til mindre banker. Santander og dens Vision Max-konto tilbyr en avkastning på 2,85 % (inkludert lojalitetsbonusen), mens Me Direct kommer nær ved å gi 2,80 %. Argenta ligger på tredjeplass med 2,55 % mens Belvius fullfører topp fem med bare 2 %.

Derfor er vi fortsatt et stykke unna 2,81 % netto statsobligasjoner i de fleste banker, gitt at maksimal avkastning er €990 per kontoinnehaver. På toppen av det tar banken 15 % kildeskatt.

Dermed ble minister Van Petegems ønske om å tvinge bankene til å handle bare delvis fulgt opp. Hva vil oppmuntre ham til gjentatte ganger å utstede statsobligasjoner? Beslutningen skal tas i løpet av de nærmeste dagene (senest 13. november), men det virker allerede sikkert at nye statsobligasjoner vil bli lansert 4. desember. Ny offentlig obligasjonsutstedelse står på gjeldsetatens agenda for desember, alltid ledsaget av en halvering av forskuddsskatten, til 15 %. Nettoavkastningen vil være 2,91 % (med gjeldende priser), som er mye høyere enn prisene som tilbys av de fleste banker. Til og med INGs tilbud, på 3 %, vil snart bli beseiret av sparere med rentebetalinger på mer enn €990.

Nye statsobligasjoner dersom bankene ikke øker renten på sparekontoer

Men med suksessen med statsobligasjonene utstedt i august i fjor, klarte regjeringen å skaffe mer penger enn den faktisk trengte. Dette er imidlertid ingen dårlig avtale for staten, fordi beløpene som samles inn og deponeres i nasjonalbanken genererer mer enn avkastningen staten må betale til sparerne i september 2024.

Derfor er det bedre å vente noen dager til før du plasserer pengene dine på de mest lønnsomme sparekontoene i markedet. Nye statsobligasjoner vil virkelig være en flott mulighet å gripe, og ifølge den siste Grand Baromètre RTL Ipsos Le Soir-informasjonen er 43 % av belgierne for nye tolv-måneders statsobligasjoner. Men staten kan også utstede lengre statsobligasjoner (fra 3 til 10 år). Imidlertid bør satsen være mye høyere fordi disse emisjonene er underlagt en kildeskatt på 30 %.

Terminkontoer, sparekontoer og statsobligasjoner er imidlertid ikke de eneste alternativene for å få en avkastning som nærmer seg eller overstiger 3 % uten risiko. Faktisk gir det å låne penger til selskaper som trenger finansiering noen ganger utrolig avkastning. Men disse investeringene er ikke alltid uten risiko. På Look&Fin-plattformen tilbys forskjellige filer jevnlig.

PFA (Platform Alternative Finance) er godkjent av FSMA (Financial Services and Markets Authority), plattformen spesialiserer seg på gruppeutlån eller syndikert finansiering og tilbyr filer med A+-rating, med kapital sikret og ledsaget av kredittforsikring. Ved mislighold fra prosjektlederens side, vil investorer rekonstituere 100 % av den utlånte kapitalen takket være kompensasjonen betalt av forsikringsselskapet. Disse produktene gir totalavkastning fra 4,5 til 6 % avhengig av varigheten (6 til 60 måneder). Du bør være rask hvis du vil dra nytte av det fordi innsamling kan noen ganger gjøres på bare sekunder. Hvis du liker (målt) risiko, lar andre profiler deg målrette avkastning nærmere 10 %, men uten garanti for forsikret kapital.