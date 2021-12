Endre kveldstid foran noen franske kanaler fra januar … og noen vil klage!

Hvis du er fan av Go Landa og ser eventyrshowet som allerede starter sent, vil det ikke fungere, tvert imot. Som Le Parisien forklarer onsdag, vil timeplanen for starten av de såkalte «prime time»-programmene (på papiret) endres i begynnelsen av januar på mange kanaler.

Disse starter etter 5 minutter. Som våre parisiske kolleger forklarte, “Frankrike 5-kvelden begynner klokken 21.00.

Disse resultatene følger konseptet til den franske CSA, og på de fleste kanaler blir filmer, underholdning eller andre sendinger regelmessig forsinket med flere minutter. Hendelser som går foran det kan være et drag fordi noen ganger er det sent, men noen ganger gjør denne perioden med reklame så mye som mulig.

Go Landa-showet, som offisielt startet klokken 21:05, startet noen ganger ti minutter for sent. Hvilken irritasjon for publikum som så på showet kontinuerlig til natt. Hvis den “offisielle” kvelden starter klokken 21:10, vil ingenting endre seg, og vi ser for oss at noen kanaler ikke vil miste seg selv for å fange noen minutter til …