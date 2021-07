Endre nyheten: Wolves vil virkelig selge 35 millioner stjerner til Arsenal – Judgment

I følge Solen, Arsenal er i samtaler med George Mendis om et mulig trekk Wolverhampton Wanderers Star, Ruben Neves.

Til tross for at de gjorde en betydelig del av klubbens oppgang fra mesterskapet til Premier League-toppen, antas det at ulvene var åpne for å selge Portugal internasjonalt for rundt 35 millioner dollar.

Selv om Diego Jotta ble solgt i fjor sommer, sies det at Molineux-klubben er ivrig etter å skaffe egne midler foran Bruno Lage-tiden, som kan se noen starte 33 Premier League-kamper forrige sesong.

Med dette i bakhodet har GIVEMESPORT-forfatterne Jonathan Corey, Joshua Cole og Sam Brooks gitt sin vurdering av om ulver har feil her eller ikke.

Jonathan Cory

Dette er en feil.

Det er sant at det å samle inn penger og balansere laget etter en skuffende sesong, er utenfor viktigheten av en spiller.

Imidlertid har ulvene mennesker som Adama Drew, som, når han er talentfull, er definitivt dyrere enn Neves. Den tidligere Porto-kapteinen var tross alt blant klubbens fem beste for blokkeringer, avbrudd og viktige pasninger for et spill forrige sesong (via WhoScored).

Wolves bankende hjerte, 24-åringen, har tatt flere pasninger per kamp (54,9) enn noen på laget, så det å selge ham mister Lodge, en av klubbens viktigste spillere.

Det ville være en drøm å plutselig miste noen av så stor betydning som laget går for en forandring etter så lang tid under tidligere manager Nuno Esprito Santo.

Joshua Cole

“Hvis ulvene bestemmer seg for å dele seg med Neves i sommer, vil de angre på denne avgjørelsen fordi midtbanespilleren utvilsomt har mye talent.

“Under den forrige kampanjen klarte den portugisiske internasjonale en relativt imponerende Hoscart-rangering på 6,81 i Premier League, i gjennomsnitt 6,81 per kamp (2,4) per kamp (1,8 per kamp) og nøkkelpasning per kamp (0,9).

“Ulvene kan få en betydelig avgift for Neves, og å tjene penger på ham vil være en stor feil fordi det ikke er noen garanti for at de vil kunne tiltrekke seg en erstatning for ham siden de sist mislyktes i å kvalifisere seg for europeisk fotball.

“I stedet for å selge Neves, bør Bruno bygge et lag rundt Lage-midtbanespilleren fordi klubben kan vinne relativt bra i Premier League senere i år.”

Sam Brooks

Neves er utvilsomt en god spiller, men det ser ut til at ting vil bli oppdatert på Molineux i sommer.

“Laget ble gammelt i 2020/21 og mistet veien da de endte på 13.. Det ser ut til at ulvene må selge en av sine toppspillere for å få noen nye spillere gjennom døren. Nå kan det være på tide å tjene penger på Neves.

“De andre alternativene deres er å selge alternativene til Point Pedro NATO eller Adam Troy, og jeg føler at det er litt mer i skapet deres når de to spillerne er bedre enn Neves.

“Ulvene bør prøve å skaffe Neves hver eneste krone de kan, fordi 35 millioner kroner virker som en berøring på den sjenerøse siden av deres syn, men de bør i det minste tillate ham å flytte i sommer hvis de kan få dette beløpet.”

