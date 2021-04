Endre nyheter LIVE: Nyeste mann UTD, Arsenal, Liverpool & Chelsea rykter og rykter

Mourinhos oppfordring til å overraske overføringsmålet

Tottenham-fans kan bli overrasket over å høre at Jose Mourinho vurderer å signere den tidligere Leicester City-spissen Islam Slimani tidligere denne sesongen.

Spurs lette etter en sikkerhetskopi for Harry Kane, og før han fikk Carlos Vinicius ‘førstevalgsalternativ på et sesonglån fra Benfica, ringte Mourinho til Slimani, som bare klarte 13 mål på 47 kamper for Fox etter at han kom til klubben. Han sang platen i 2016, da han ble med på 29 millioner.

I et intervju med L’Equip forklarte han hvordan Slimani var i stand til å gå tilbake til sin beste form etter en mislykket spell i Leicester.

«I utgangspunktet var jeg en vanlig målscorer og endret måten jeg spilte litt i Tyrkia [2018-2019, in Fenerbahce], Jeg måtte ut for å hente ballene, ”sa Slimani.

“Så med Wissam [Ben Yedder] I Monaco [2019-2020], Det fungerte enda bedre [Robert] Moreno [the coach, arrived in December 2019] Jeg valgte bare å spille med en spiss i fjor, så hold meg på benken.

“Mourinho inviterte meg til Tottenham på dette tidspunktet. Det er en form for belønning. Fortell deg selv at noen ser din innsats.”