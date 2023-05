Endre på Netflix med en stor forandring

Takket være den nye oppdateringen vil «My List»-grensesnittet bli betydelig klarere. Gode ​​nyheter for alle med dusinvis av lagrede programmer på overvåkningslisten.

Netflix sitt hjemmegrensesnitt har fordelen av å være tydelig og intuitivt. Men når vi legger til et program i «Min liste», står vi overfor et veldig grunnleggende grensesnitt. Alle serier og alle bilder er samlet på én side, uten mulighet for kategorisering.

Det er nå en saga blott med Netflix sin nye oppdatering. Fra nå av kan du sortere listen din etter fire kategorier: «Filmer», «Serie», «Ikke startet ennå» og «Startet». Noe som gir mer klarhet (merk at realityprogrammer og dokumentarer med flere episoder er klassifisert under kategorien «serier»).

Bortsett fra dette er det nå mulig å sortere listen din alfabetisk, etter datoen lagt til listen og publiseringsdatoen.

Foreløpig er disse nye funksjonene bare tilgjengelige på Android, men en iOS-utgivelse kommer i løpet av de kommende ukene. Dessuten er disse funksjonene foreløpig ikke spesifikke for nettversjonen av appen.

For nettappen kunngjorde Netflix ankomsten av en «kommer snart»-kategori. En varsling kan også aktiveres når et program slippes.

Dessverre ser vi fortsatt ikke en del som advarer når et program er i ferd med å forlate listen…

