Endre til eiendomsmeglerstatus: De må nå … respektere sine restriksjoner

Eiendomsmegleryrket blir mer og mer populært. Dette er takket være noen TV-programmer, men også takket være boomen i sektoren som startet etter våren 2020. Hvis aktiviteten er svak i noen måneder – økonomisk krise – kan vi ikke si denne sektoren. eller i krise.

For å takle den naturlige utviklingen av yrket, spesielt for å møte nye teknologier, men i en overbelastet tilstand, endret den føderale regjeringen loven fra fredag ​​11. februar 2013 for å organisere eiendomsmegleryrket.

Den første endringen handler om tilgang til arbeid. «Prosjektets første mål er å gjøre mer fleksible og tydeliggjøre vilkårene for juridiske personers bruk av eiendomsmeglerfaget.Han leser regningen. Siden den juridiske personen er integrert med en fysisk person, kan han svare på de samme garantiene for verdighet og respekt for etikk, inkludert frihet, forbrukere og mottakere av tjenester. Før regelverket ble innført, ble det begått noen feilbehandlinger av et begrenset antall fagfolk, men deres handlinger kunne påføre klienter betydelig skade og skade profesjonens image.«

Snart vil noen endringer komme for å myke opp den administrative byrden på en moralsk person, men dens plass i ledelsesstrukturen til eiendomsselskapet som betaler den. Også agenter som er underlagt tillatelse er nå forpliktet til å respektere den. «Med sikte på å sikre etterlevelse av yrkesetikken er det nå uttrykkelig fastsatt at en person som er i streik eller suspensjon ikke kan utøve yrket etter arbeidsavtalen så lenge permisjonen varer (heretter «arbeidstaker»). Faktisk er det nødvendig å forhindre eller stoppe en eiendomsmegler fra å opptre som arbeidstaker under tilsyn av en selvstendig næringsdrivende. […] En annen planlagt nyvinning er muligheten for registrering basert på yrkeserfaring. Spesifikke ferdigheter og god faglig vandel tilegnes gjennom temaet opplæring, men fremfor alt i løpet av praksisperioden gjør det mulig å tilegne seg den faglige modenheten som er nødvendig for faglig opplæring.«, vi lærer.