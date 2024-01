Endring hos bpost: Ledergruppen skal styrkes Belgia

I detalj vil Philippe d'Artien, som allerede har hatt ulike stillinger i bpost, inkludert stillingen som midlertidig administrerende direktør, overta rollen som Group CFO (Group Chief Financial Officer) fra 1. februar. Han tar dermed over etter Koen Altermann (for tiden midlertidig finansdirektør), som blir finansdirektør i den belgiske enheten.