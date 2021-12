Endring i Aldi: Redesign layout i butikker

Mer enn noen gang vil tilbudet av ferske produkter innta en viktig plass i kjedebutikkene. “Nå vil kundene oppleve all fersk frukt og grønnsaker, ferskt kjøtt og fisk, og ferdigkjølte produkter (som pakkesalater, fersk juice og andre ferdigmat og drikke) så snart de kommer inn i butikken. På denne måten skapes en virkelig ny markedsopplevelse“, melder rabatten. Ifølge Aldi er kjøp av ferskvarer en av hovedgrunnene til å handle.”Vi ønsker å gjøre shopping enklere for våre kunder ved å velge vår nye butikkdesign, forklarer Koen Piessens, daglig leder for salg i Aldi. Ved å tilby fersk frukt og grønnsaker, ferskt kjøtt og fisk og nylagde måltider i starten av butikken, kan handlekurven umiddelbart fylles med produkter øverst på handlelisten.“

I tillegg vil ukentlige kampanjer bli presentert i midten av hver bane. “Midlertidige kampanjer vil bli fordelt onsdag og lørdag over to baner, analogt med vår Aldi-flyer.“