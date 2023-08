Endringer kommer fra 1. september

Progressiv pensjonering er en enhet som lar en person kombinere deler av pensjonen sin med inntekt fra deltidsyrkesaktiviteten. Dette systemet er i ferd med å gjennomgå noen endringer fra begynnelsen av studieåret 2023.

For arbeidstakere født etter 1. januar 1968 heves alderen for å oppnå progressiv pensjonering med to år. Den er nå satt til 62. For ansatte som har fødselsdato mellom 1. september 1961 og 31. desember 1967, vil denne ankomstalderen gradvis øke. Den vil økes med tre måneder i fødselsåret. Hvis vi tar eksempelet med en arbeidstaker født i 1968, vil hans pensjonsalder være 64 år, etter bestemmelsene i pensjonsreformen. Når det gjelder alderen for gradvis avgang, settes den til 62 år.

En ansatt født mellom 1. januar og 31. august 1961 har mulighet til å gå av med pensjon ved fylte 62 år og kan vurdere gradvis pensjonering fra fylte 60 år. I tillegg vil en person født i 1965 kunne velge å gå av med pensjon ved fylte 63 år og 3 måneder , og vurdere progressiv pensjonering Fra 61 år 3 måneder.

Gradvis pensjonering utvidet til «stabile» agenter og til liberal ansettelse

embetsmenn» lat Statlige tjenestemenn, sykehustjenestepersonell og regionalt tjenestepersonell vil nå ha rett til å bruke denne enheten, i motsetning til embetsmenn. opprinnelse «, Hva er politiet eller omsorgspersoner. Advokater og liberale yrker vil også kunne, etter justering av systemet, få tilgang til progressiv pensjonering.

Endringene til progressiv pensjonering gjelder imidlertid ikke bidragsperiode. Det var og blir derfor 150 kvartaler, alle obligatoriske pensjonsordninger til sammen. I tillegg bør yrkesaktiviteten reduseres ved å gå over til deltidsarbeid som utgjør 40 til 80 % av arbeidstiden for en fulltidsaktivitet. I denne perioden er arbeidstakeren pålagt å fortsette å betale inn for å kvalifisere til full pensjon, samtidig som han mottar en del av pensjonen. Størrelsen på den delen av pensjonen som oppnås ved progressiv pensjonering, vil fortsatt være lik satsen for reduksjon i arbeidstid.