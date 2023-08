Energi: Det er siste minutt å signere en spesifikk kontrakt før prisene stiger igjen

Vi gjentar det en siste gang før – oppover – prisoppdatering i begynnelsen av september: tiden er inne for å signere en fast kontrakt til «sommer»-prisen. Foreløpig er kontraktene levert av leverandørene fastsatt i henhold til megawatt-timeprisene i markedene, slik de var i juli måned. I begynnelsen av september vil tariffene justeres etter markedsadferd i løpet av august. Og vi var vitne til en prisoppgang som noen ikke ser før i begynnelsen av vinteroppgangen.

Energi: For Test-Achats er det ingen nøling lenger, «Nå er det på tide å inngå en bestemt kontrakt før slutten av august»

Hvis vi har lært i løpet av de siste to årene at det minste sandkorn kan stoppe en maskin, er det likevel greit å se på hva som har skjedd siden slutten av våren, og utsiktene for vinteren. I mai var gjennomsnittsprisen på en megawatt-time i markedet 29.590 euro. I juni var det en liten økning (32.107 euro), samt i juli (33.710 euro). For august måned var økningen enda mer markant, med en gjennomsnittspris på €40 770, frem til den siste dagen i måneden. Ser vi fremover, forventer tradere at den vil fortsette å stige til 45 880 EUR i november, 50 915 EUR i desember og 52 685 EUR i januar. Alt dette vil kreve bekreftelse, men det er fornuftig at vi vil se prisene øke i løpet av vintersesongen. Og det kan være verre ved en kald vinter, for ikke å snakke om geopolitisk uro på den ene eller andre siden av kloden.

Det er på tide å fylle opp beholdningen av ved og pellets: prisene er på vei opp igjen

Det er vanskelig å snakke konkret om den reelle økningen for forbrukerne. I tillegg til markedspriser må du også stole på leverandørenes reserver, ulike produkttyper og så videre. Derfor vil det være nødvendig å sammenligne for å finne det beste tilbudet. Og for å handle før slutten av august, er siste utvei – hvis du er variabel – å endre kontrakten mens du forblir hos samme leverandør. Hos noen er det mulig å endre med noen få klikk på tvers av kundeområdet. På den annen side tar et leverandørskifte noen dager, pluss varsel basert på kontrakten, og vil garantert få deg til å gå over til septemberprising.

og etter? Vi må se på markedet. Og hvis prisene faller – ingenting er umulig – vil det alltid være tid til å signere en ny kontrakt.

Energiregningen din bør begynne å stige igjen i løpet av de kommende ukene: «Jeg kan ikke forestille meg at prisene kan gå ned»