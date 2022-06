Energi: Norge som alternativ til Russland

Krigen i Ukraina er en unik mulighet for all energi fra Norge, som allerede dekker 20 % av det europeiske naturgassbehovet.

Etter den russiske militære intervensjonen i Ukraina forbereder Europa seg på å drastisk redusere russisk gassimport, og de mest avhengige landene må akselerere diversifiseringen av forsyningskildene for å møte det doble formålet med geopolitisk uavhengighet og diversifisering av deres energisammensetning. Overholdelse av målene i Paris-avtalene).

Denne store og plutselige endringen forårsaket av Ukraina-krigen er en unik mulighet for Norge.

Nordmennene «oppdaget olje to ganger», takket være skattesatsen på oljeselskapenes overskudd.

Etter oppdagelsen av Ekofisk-forekomsten i 1969 er alle klar over den ulik vekst i Europa de siste 40 årene, drevet av byggingen av oljeindustrien i det skandinaviske kongeriket. Nordmenn «oppdaget olje to ganger», takket være rekordskattesats på oljeselskapenes overskudd (78 %). Skatten kom for å fø «statens petroleumsfond», som i mange år har etablert seg som verdens viktigste suverene fond.

Takket være sine enorme marine forekomster dekker Norge allerede 20 % av det europeiske naturgassbehovet, sammenlignet med 45 % av Russland. Men i sammenheng med de nåværende geopolitiske spenningene har byggingen av gassrørledningen «Baltic pipeline» gjenopptatt, noe som gjør det mulig å transportere 10 milliarder m3 norsk gass til Polen innen utgangen av dette året. ., Nok til å dekke halvparten av sitt årlige forbruk.

«Virkelig bortskjemt av naturen»

Men allerede før oppdagelsen av denne oljebarrieren til havs, skapte Norge en «kystnær» energisektor av primær betydning: vannkraft. Takket være de utmerkede geologiske forholdene (fjell utsatt for mye nedbør) ble det bygget et reelt nettverk av vannkraftverk fra tidlig på 1900-tallet. Den står nå for nesten 96% av elektrisiteten som produseres i landet. Produksjon som har vokst jevnt og trutt de siste årene for å gi et komplett sett med funksjoner knyttet til fornybar energi (elbiler, datasentre, batterifabrikker, etc.). Norge var den ledende eksportøren av elektrisitet i Europa i fjor!

Mange store har dannet foreninger med eksperter på fornybar energi for å distribuere kystvindparker.

«Marin ekspertise»

Dessuten har Norge den nest lengste stranden i verden; Havoverflate utsatt for nordatlantiske vinder. Igjen gjør gunstige geologiske forhold det mulig å danne denne underavdelingen av energisektoren: vindkraft. Gjeldende planer er enda lavere: 4,5 GW med forbehold om anbudskonkurranser. Men potensialet er enormt hvis vi vurderer Skottland som en referanse (25 GW-lisenser er utstedt rundt nordkysten).

Norge kan tross alt regne med en lang tradisjon for industriell og teknologisk innovasjon innen marin olje. Mange store (BP, Shell, ENI, Equinor, etc.) har allerede dannet allianser med eksperter på fornybar energi (Orsted, Statkraft, Lyse, Parkwind, etc.) for å adressere dette markedet og utplassere faste eller flytende vindturbiner i parker.

Også her har det nordiske høyrentemarkedet allerede demonstrert sin evne til å finansiere en kapitalintensiv oljevirksomhet for tidligere Nihilo, da det utvilsomt står overfor betydelige økonomiske behov.

Til syvende og sist bør «new deal»-energien i produksjonen innenfor EU forårsaket av intervensjonen fra russiske tropper i Ukraina, Norge og Skandinavia generelt være sterk i sin gründerkultur.