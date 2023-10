Energi: Prisen på gassregningen forventes å synke takket være den nye mekanismen på plass siden 1. oktober

Etter et år med vanvittig høye gasspriser og vanvittige høye husholdningsinnskudd, har situasjonen normalisert seg. 29. september 2022 nådde prisen på en megawatt-time 180 euro i markedene. Denne torsdagen er vi tilbake til 39 euro. Denne reduksjonen merkes tydelig i regningen, selv om vi holder oss på priser nesten det dobbelte av det de var før krisen. I tillegg forblir geopolitiske spenninger knyttet til krigen i Ukraina svært tilstede og kan forårsake markedsvolatilitet.

Men det er fortsatt gode nyheter å merke seg: Siden 1. oktober kan gassterminprisene falle. Markedene forblir de samme og kan alltid ha ubehagelige overraskelser i vente for oss, men det belgiske markedet vil endre sin beregningsmetode for å fastsette kontraktspriser. Hittil har gass- og strømprisene blitt beregnet ut fra to indekser, ZTP og TTF.

14 % lavere priser på ZTP-markedet

Fra nå av tas det indre markedet i betraktning i ZTP. «Fra 1. oktober 2023 blir dette enklere. Faktisk vil det på den tiden være én indeks for den belgiske referanseprisen: ZTP. Takket være de gode forbindelsene til det belgiske nettverket til alle kilder for det nordvesteuropeiske markedet, var ZTP-indeksen i gjennomsnitt 14 % lavere enn den nederlandske TTF-indeksen i fjor. Forenklingen til en enkelt ZTP-indeks skyldes det faktum at Fluxys Belgium vil slå sammen sine to eksisterende gasshandelstjenester «Theoretical ZTP» og «Physical ZTP».Creg forklarte i sommer.

Det er et alternativ som ikke skal revolusjonere energiprisene for forbrukerne, men det bør gi mer åpenhet. For i dag kan leverandører velge en eller annen indikator for å bestemme kontraktsprisen. «For å ta hensyn til den nye dynamikken i grossistmarkedet, og for å forenkle og øke likviditeten, foreslo Fluxys Belgium i begynnelsen av året, i samsvar med Cregs uttalte ønske, å gå over til et enklere system der alle handelsvolumer i Bellux markedsområde er konsolidert og er aggregert på ett punkt: ZTP. Markedet ønsket dette forslaget velkommen. Creg gikk med på å slå sammen de to kommersielle tjenestene i juni 2023 og ønsker økt åpenhet for sluttforbrukeren velkommen i deres valg av naturgassprodukt.«Creg kunngjør igjen.