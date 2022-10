Energikrise: Hva er prosedyrene for å skaffe «pellets» og «diesel» kuponger?

Når det gjelder energibonusen kunngjorde den føderale regjeringen en forlengelse av Månedlig energibonus på €196 For månedene november og desember. 135 euro for gass og 61 euro for elektrisitet. Dermed vil familier som oppfyller de nødvendige betingelsene ha lavere regninger.. Dette er automatisk. Den skal iverksettes fra 10. november, ifølge energiminister Tinne Van der Straeten.

Det er sannsynlig at mekanismen vil forlenges i 2023, men dette er ennå ikke bestemt, kanskje på slutten av året.

Den reduserte energipakken presentert av den føderale regjeringen ble godkjent i går i en huskomité. Det må fortsatt valideres i morgen i plenum.

Ikke alle belgiere kan kreve en energibonus. Flere forhold Du må møte for å kvalifisere deg:

– være et individ;

Inngåelse eller fornyelse av en variabel eller fast energikontrakt med virkning fra 1. oktober 2021;

Den årlige skattepliktige nettoinntekten bør ikke overstige 62 000 euro per person, 125 000 euro for et ektepar uten forsørger, 128 700 euro for et forsørget par. Folk som tjener mer kan få bonusen, men den vil bli skattlagt.

Endelig vil innbyggere som bor i sameie med kollektive energikontrakter kunne kreve bonusen dersom de fyller ut skjemaet som snart vil bli publisert på FPS Økonomis nettsider. Belønningen vil ikke bli gitt til dem automatisk.