Energileverandøren Eneco har strømbrudd på grunn av sen betaling: tonnevis med matpakker i søpla

assosiasjon Familie hus fordeling Matpakke i området Tournai. Maten, som hovedsakelig kommer fra matbanken, lagres Fryser og kjølerom I et lager i bydelen Marken.

Vi, som alle andre, er litt kvalt av energikostnadene.

Asbl, som var på kontrakt med Energileverandør Eneco, innrømmer noen sene betalinger. «Vi, som alle andre, er litt kvalt av energikostnadene. Vi mottok en oppgjørsfaktura på €14 000 for noen måneder siden og har en avregningsplan på €1000 per måned, pluss selvfølgelig de nye regningene. » innrømmer at» Det ble slik at vi betalte ned fristene med litt forsinkelse, men vi har nå betalt ned alt vi skylder.«

ring ossEneco begrunner oppsigelsen av kontrakten 30. mars 2023: » Det var ubetalte regninger. Kunden har fått beskjed om at vi er i ferd med å si opp kontrakten hans forklarer han Mark Van Hamm, talsperson for Eneco.

«Vi ble ikke informert om oppsigelsen av kontrakten.Christophe Cosset svarer. » Enecos forbindelser er katastrofale. De er callsentre. For hver kontakt får du et annet svar. «