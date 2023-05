Energileverandører lokker igjen kunder med enorme velkomstrabatter på opptil €500 | din guide

moneyenergie.beEnergileverandørene prøver igjen intenst å tiltrekke seg nye kunder. Til dette gir de blant annet kjærkomne rabatter. Spesielt store markedsaktører skiller seg ut ved å gi deg fordeler på over €500 hvis du inngår en naturgass- og strømkontrakt med dem. Når det gjelder faste priser, forblir salget ikke-eksisterende eller svært begrenset for øyeblikket. moneyenergie.be Lag en forhåndsvisning.

For noen måneder siden var det bare noen få energileverandører som var på jakt etter nye kunder. Den kraftige prisveksten har økt misligholdsrisiko og kostnader, i den grad at enkelte mindre leverandører har valgt å ikke ta imot nye kunder. De store aktørene var heller ikke så intenst ute etter flere kunder. Energileverandørene iverksetter dermed ikke lenger handlinger rettet mot å tiltrekke seg nye kunder.

I mellomtiden har situasjonen endret seg. Energiprisene er mye lavere og naturgassreservene holder seg bedre enn forventet. Dette resulterer i flat tariffretur med Engie, TotalEnergies, Luminus og Eneco samt en hel rekke velkomstrabatter. Gjennom disse handlingene prøver energileverandører å overbevise husholdninger og små og mellomstore bedrifter til å velge sine tjenester.

Den høyeste rabatten til den beste prisen

Det ble utført tverrstedsanalyse moneyenergie.be Den forteller oss at for gjennomsnittlig forbruk er naturgassreduksjonen høyest med Luminus (optimal tariffformel). Godtgjørelsen utgjør €219,37 på årsbasis. For strøm kan du regne med en reduksjon på 327,26 euro.

Høyere kutt år for år for elektrisitet





De høyeste reduksjonene på årsbasis for naturgass





Den høyeste rabatten fører ikke nødvendigvis til den beste prisen. For naturgass tilbyr TotalEnergies Pixel-tariffformelen som det mest fordelaktige alternativet, mens velkomstrabatten utgjør «bare €50». Derfor er det alltid i din interesse å ikke la deg blende av handlingene til energileverandører, men å sammenligne generelle tilbud (inkludert velkomstrabatter).

Ulike kampanjer

Greit å vite: Det finnes flere former for promotering. I noen tilfeller er dette en fast premie, mens andre tilbydere gir rabatt per kilowatt-time eller gir et visst antall kilowattimer energi gratis.

Når det gjelder reduksjonen per kilowattime, vil effekten av salgsfremmende aktivitet være større for husholdninger med høyere forbruk. Vilkår som skal oppfylles for å få full rabatt: Du må bytte leverandør på nett, forbli kunde i et helt år og betale med avtalegiro. Ved å klikke på detaljene for kampanjen på sammenligningssider, vil du finne ut nøyaktig hvordan rabatten fungerer.

Hva med faste priser?

Når det gjelder faste tariffer, er kuttene fortsatt ganske beskjedne. Luminus gir kun velkomstrabatter via Monenergie.be og de er mye lavere enn de som er knyttet til variable tariffer. For Comfy-kontrakter drar nye kunder fordel av en fordel på €61,24. Når det gjelder Comfy + er det 63,36 euro. READ Skattemyndigheter og notarer konsulterer bankkontoer mer





