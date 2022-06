Energipris: offentlig godkjent prosedyre for tilskudd til inspeksjon av fyringsolje

Fredag ​​godkjente regjeringen prosedyren for å gi en €200 rabattkupong for familier som bruker olje eller propan, Det kunngjorde økonomiminister Pierre-Yves Dermann.

Dette tiltaket kommer innenfor rammen av beslutninger som ble tatt i mars med sikte på å slappe av familier i møte med høye energipriser. «Mer enn én av fem belgiere varmer med olje eller propan. For å hjelpe dem når prisene når toppen, har regjeringen frigitt et budsjett på 210 millioner eurosa ministeren.I samarbeid med sektoren har vi utviklet en enkel innsendingsprosedyre for å gjøre det mulig å tildele en sjekk på €200. Når parlamentet gir grønt lys, vil de berørte kunne be om sjekken«.

Oljetesten er beregnet på familier som varmer opp hovedboligen med olje eller propan. Det kan betales til en enslig familie for å fylle en sisterne hjemme mellom 15. november 2021 og 15. november 2022. Det er tilgjengelig både for personer som bor i enebolig og de som bor i leilighet.

FPS Economy vil være ansvarlig for å betale €200 i tillegg til å sjekke filer. Forbrukere må oppgi en kopi av fakturaen og betalingsbevis sammen med kontonummer og nasjonalt registernummer. Sjekken kan bestilles online gjennom et verktøy utviklet av FPS Økonomi. Bestillingen kan også sendes inn på papirskjema levert av distributører og sendes rekommandert til FPS Økonomi.