Energipriseksplosjon: Vil regningen din fortsette å øke?

Denne økningen slapp ingen oppmerksomhet. Energiprisene har steget kraftig i år. Gass og elektrisitet og regningene våre stiger mer og mer. Vil dette fortsette i 2022? Kan forbrukere ‘forhåpentligvis’ senke prisene?

“Jeg har et problem med å få årsavslutningen på 600 euro”, sier Gregory, bosatt i Zelec, i Flamsk-Brabant. Beløpet som kreves er høyere enn normalt. Overskuddet han måtte betale før var rundt 100 euro. Men i dag er den seks ganger høyere.

“Den første sinnstilstanden er å spørre deg selv hvordan du betaler regningen fordi det ikke er den eneste. Vi må gjøre ting og kanskje søke om betalingsplaner for å fordele refusjonen”, Angies klient.

Gitt denne problematiske situasjonen, innrømmer Gregory at han er bekymret for fremtiden. “Hvis du fortsetter å øke på denne måten, fra år til år, må du snart ta opp et lån på slutten av året for å betale strømregningen ”, redd.

Mellom november 2020 og november 2021 steg den gjennomsnittlige belgiske husholdningsregningen med €452 for elektrisitet og €1780 for gass, til sammen rundt €2230.

Mange forbrukervennlige endringer

Imidlertid er det mange forbrukervennlige endringer som kommer i 2022.»Fra nå av vil ikke leverandøren ensidig kunne øke mengden forskuddsbetalinger uten samtykke fra kunden, ” Forklarer Maxime Beguin, direktør for Comparatorenergie.be.

En annen endring: strømregningen vil ikke overstige A4-dobbeltsidig format. Forbrukere kan enkelt finne all informasjon knyttet til forbruket deres.

For kunder som har en variabel kontrakt og som har jobbet med kraftleverandøren i minst 6 måneder, kan de si opp kontrakten og få refundert den abonnementsdelen de ikke har levert hos leverandøren.

Den siste endringen gjelder kunder som er underlagt såkalte tomgangstakster. “Dette er priser som ikke lenger markedsføres av leverandøren på prissammenligningssider, men som fortsatt tilbys deres tidligere kunder. Fra nå av, når disse kundene når slutten av kontrakten, vil de ikke lenger fornye til denne passive satsen, men automatisk fornye i den såkalte aktive tariffen., sier Maxime Beguin.

Det er vanskelig å gi spådommer om energiprisene i 2022, men for enkelte eksperter kan prisene fortsette å stige.