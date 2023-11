Energiprisene faller, vil dette gjenspeiles i regningene våre? En talsperson for Testachats svarer

Gass og elektrisitet koster mye mindre enn de gjorde for et år siden, men reflekteres det i strømregningene våre? Jean-Philippe Ducart, talsperson for Testachats, ble invitert til RTL-informasjonspanelet kl. 13.00 for å svare på dette spørsmålet.

Men vær forsiktig, denne nedgangen er ikke kontinuerlig. «Vi må også huske at selv om vi opplever en periode med fallende energipriser, er denne nedgangen fortsatt relativt begrenset og det er oppganger. Geopolitiske hendelser og konflikter har innvirkning. Vi hadde en bedring i begynnelsen av september, og vi hadde en bedring i slutten av oktober, begynnelsen av november«.

Hvis du finner ut at innskuddet ditt er for høyt sammenlignet med ditt faktiske forbruk, er her Jean-Philippe Ducarts råd. «Det er viktig å sjekke regningen og bruken regelmessig, og bruke sammenligninger for å sikre at du fortsatt har en god prisplan. Hvis panten er for høy til forbruk, bør du be leverandøren redusere den«.

Med denne reduksjonen i prisene, er det i dag mulig å ta en fast kontrakt? «De siste ukene har det vært en dobbel mulighet. Det er en mulighet i markedet der prisene har en tendens til å falle, og på den annen side bør du vite at leverandørene tilbyr faste kontrakter på nytt. Det er forsikring for fremtiden, vi betaler litt mer, men vi beskytter oss mot overdrevne endringer«.