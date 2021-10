Energipriser: 100 euro “inflasjonsfradrag” for franskmenn med en nettoinntekt på under 2000 euro

Ansatte (siden slutten av desember), offentlig ansatte (januar), selvstendig næringsdrivende, arbeidsledige eller pensjonister (“etter en stund”) eller totalt 38 millioner mennesker vil automatisk bli tildelt denne godtgjørelsen uten noen handling. Statsministeren understreket at grepet var “synlig” som svar på stigende priser på drivstoff og andre råvarer.

Regjeringssjefen sammenlignet disse 100 euro, generelt, med beløpet på 80 euro for å bekjempe inflasjon, med en gjennomsnittlig økning fra år til år i drivstoff (mer enn 9 cent per liter) pumpet over året og gjennomsnittlig avstand reist av franskmennene over 14 000 kilometer).

Ifølge Jean Costex-anslag gjelder «bra, veldig effektivt» bilister og andre, de som går på jobb i bilen eller de som ikke gjør det.

Til tross for denne merkostnaden på 3,8 milliarder euro, lovet statsministeren at den ville bli tatt fra det offentlige budsjettet og at Frankrike ville holde løftene sine på grunnlag av det offentlige underskuddet.

Regjeringen har annonsert et «5 % underskudd, så det har blitt drastisk redusert sammenlignet med 2021. I 2022 vil vi holde oss til dette målet,» sa han.

Også, “Jeg vil bekrefte i kveld det jeg fortalte deg på denne antennen 30. september: Kjøpekraften til franske kvinner og menn vil øke i 2021, jeg vil gi deg en avtale”.