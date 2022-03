Energipriser: det vi vet om en fyringsoljesjekk på 200 euro

Den føderale regjeringen vil gi en reduksjon på €200 til de som varmer seg opp med olje. Dette er ett tiltak som vil gjøre det mulig for belgiere å redusere energiregningen. En i to og en meningsfull farge.

Siden tirsdag morgen har flere leveringsmedarbeidere blitt «overfalt» med spørsmål fra sine kunder om når og hvordan de skal kunne benytte seg av denne økonomiske bistanden.

«Det ble annonsert i media, men uten å vite vilkårene ennå. Bekymringen er stor på folknivå. Vi er overveldet av spørsmål», Bernard Urey, direktør i oljeselskapet, innrømmer.

I følge vår informasjon er denne sjekken på €200 (inkludert mva) gitt gjennom den automatiske reduksjonen av fyringsoljeregningen, fra 1. januar til 31. desember. Derfor har den også tilbakevirkende kraft. Ingen grunn til å kansellere bestillingen hans. Denne prosedyren utføres kun én gang og gjelder hovedboligen. Mål: Å redusere porteføljen av husholdninger som har opplevd høye fyringsoljepriser de siste dagene.

«Den store bekymringen er at den nasjonale prisen og prisene er i hendene på spekulanter,» Refererer til Bernard Urey. «Mer enn 95 % av transaksjonene knyttet til olje gjøres av folk som ikke direkte eller indirekte berører oljen. Det er de som rydder markedet fullstendig.»

Hvis de praktiske metodene ennå ikke er bestemt, er en ting sikkert, denne prosedyren vil bli administrert av en føderal myndighet for å unngå svindel. I Vallonia bruker én av to innbyggere olje til oppvarming. «Effektivitet, il ya des contrôles préalables à l’octroi de ce chèque qui doivent être opérés. Le principal est la notion de la résidence principale, mais il faut égallement vérifier que le citoyen ne demande 30 next, » pas 2, » pas 2.sier Olivier Neirinc, teknisk direktør i den belgiske foreningen for drivstoff- og gasshandlere.

Datoen for innsending av filene er ennå ikke kjent. Og det vil være ved avslutningen av diskusjonene som er planlagt i morgen mellom økonomiministeren og Federation of Fuel Dealers.