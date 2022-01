Energipriser i stratosfæren: ved CPAS finner vi nå … arbeidere og pensjonister

Ettersom energikostnadene øker, øker også etterspørselen etter økonomisk støtte. Dette merkes i offentlige sosialsentre (CPAS). Et nytt publikum ber om hjelp, ofte for første gang. En del av middelklassen har ikke råd til disse økte kostnadene.

Arbeidere eller pensjonister, et nytt publikum dukket opp for flere uker siden ved CPAS i landet. Folk som tør å skyve på døren, fordi familiebudsjettet er urolig. Jakten på alternative energiløsninger er en årsak til disse besøkene.

Charlene Dehais, sosialarbeider – Maison de l’Energie – Generelt senter for sosialt arbeid i Charleroi forklarer dette fenomenet for oss: «Vi har noen ganger folk som søker om økonomisk bistand til pellets og som vi finner de er i avregningsordning med energileverandører for oppgjørsregninger, som noen ganger er betydelige og som finner ut av det – der kan vi også hjelpe dem avhengig av deres økonomisk situasjon og vanskelighetene de står overfor.”

Disse menneskene ber for første gang om offentlig hjelp. I møte med økninger i siste kvartal av 2021, begynte ordrer å komme massevis, med oppgjørsregninger som falt.

Yves Bignor, leder for energihuset/Charleroi-koordinator: “Det er lavt, sir og frue, gitt økningen i energiregningen nå, vil folk ende opp med å betale to husleie: grunnleie og mengden av denne energiregningen.”

Det tvungne skiftet fra variable kontrakter til faste kontrakter er et faktum som vil påvirke budsjettene. Ikke en gang i året, men hver måned…

Yves Bignor, leder for energihuset/koordinator i Charleroi, forteller oss om sine bekymringer for fremtiden: “Det kan være en katastrofe hvis denne prisøkningen fortsetter i et år eller to, det kan sette folk veldig hardt.”

Frykt: at forespørsler om hjelp eksploderer med alle kreftene deres. Uker etter uker.